Soome koondise loots Dettmann: Kui Markkanen on töökas ja püsib terve, jõuab ta sama kõrgele kui Nowitzki

Pärast Soome korvpallikoondise meeldejäävat võitu EM-finaalturniiril Poola üle küsiti soomlaste peatreenerilt Henrik Dettmannilt võrdlust Lauri Markkaneni ja Dirk Nowitzki kohta.

20-aastane ja 213cm pikk Markkanen vedas võimsa esitusega Soome teisel lisaajal võiduni ja ülistused tema aadressil on igati välja teenitud. Nowitzkiga on Markkanenil sarnasus selles osas, et vaatamata oma pikkusele on mõlemad suurepärased kaugviskajad.

Dettmannilt on võrdlust väga õige küsida, kuna aastatel 1997-2003 juhendas ta Saksamaa koondist, kus mängis ka noor Nowitzki.

"Mul ei ole vaja öelda, kui eriline mängija Markkanen on. Seda näevad kõik ise. Ainus asi, mida me võrdluses Dirk Nowitzkiga ei tea, on tema tööeetika. Kui Lauri on sama töökas kui Dirk ja püsib terve, jõuab ta kindlasti vähemalt sama kõrgele tasemele. Tal on olemas kõik vajalik - oskused, kiirus, mängust arusaam," vahendab Eurohoops Dettmanni sõnu.

Pole kahtlustki, soomlastel on korvpalliväljakutel järgnevaks kümnendiks oma supertäht olemas. Markkanen sirgus korvpalluriks Jyväskyläs, tema mõlemad vanemad on korvpalli taustaga. Mullu sügisel asus ta õppima USA-sse Arizona ülikooli, tõustes seal ühe hooajaga NBA klubide ihaldusobjektiks. Soomlane otsustaksi kohe NBA-sse minna ja ta valiti Minnesota Timberwolvesi poolt drafti seitsmenda valikuna. Minnesota tegi kaupa Chicago Bullsiga ning soomlane asub nüüd taastama Bullsi 90ndate aastate aupaistet.