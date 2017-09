Sloveenia peatreener vägeva triumfi järel: kogu au läheb mängijatele!

Sloveenia korvpallimeeskonna esmakordselt Euroopa meistriks tüürinud peatreener Igor Kokoškov teatas pärast finaalmängu 93:85 võitu Serbia üle, et kogu au suure triumfi eest läheb hiilgavatele mängijatele.

"Uskumatu päev Sloveenia korvpalli jaoks! Olen poiste üle tõeliselt uhke," teatas õnnelik Kokoškov mängujärgse pressikonverentsi alustuseks. "Olen õnnelik, et meil oli nii suur toetus. Inimesed tulid viimastel päevadel tuhandete viisi."

"Üritasime vaid mängule keskenduda, kuid see oli raske, sest mänguväliselt toimus nii palju. Kõik perekonnad ja sõbrad... Üritasime vältida, et mängu tähtsus meie ettevalmistust segaks. Me ei pidanud midagi muutma. Jäime oma plaani ja filosoofia juurde, mängisime meeskondlikult. Teadsime, et sellisel tasemel oli vaja jõuda mängida kõik 40 minutit."

"Olen poiste üle nii õnnelik. Kogu au läheb mängijatele! Mina olin siin vaid selleks, et neile nõu anda. Enne turniiri rääkisime, et meil võib olla võimalus. Ma ei kahelnud selles kordagi, kuid ma ei andnud ühtegi lubadust peale selle, et töötame kõvasti. See muudab selle võidu ja edu veelgi paremaks!" lisas Kokoškov.