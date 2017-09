Sloveenia peatreener: Serbia suurim trump on nende enesekindlus

Sloveenia korvpallimeeskonna peatreener Igor Kokoškov peab finaalivastase Serbia kõige ohtlikumateks mängumeesteks Bogdan Bogdanovici ja Boban Marjanovici, kuid leiab samas, et vastaste suurim trump võib olla hoopis nende enesekindlus.

"Serbia mängb väga enesekindlalt, julgelt ja suure energiaga," kiitis Kokoškov serblasi, vahendab Eurohoops.

"Bogdan Bogdanovic ja Boban Marjanovic on nende võtmemängijad, kuid me ei saa vaid neile keskenduda. Bogdan võib pick'n'rolli mängida ja edukalt sööte jagada. See teebki need kaks meest nii unikaalseks ja ohtlikuks - neil on võime skoori teha ja sööte jagada. Nad on NBA mängijad, kuid me peame neile lähenema meeskondlikult," lisas 45-aastane serblane.

Korvpalli EMi kullamäng algab täna kell 21.30.