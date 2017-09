Sloveenia korvpallikoondis saab finaaliks kõvasti abiväge

Erinevate allikate teatel võib pühapäeval Istanbuli saabuda kuni 5500 sloveeni. Ljubljanast väljub kümneid tšarterlende, fännide hordid liiguvad Türgi poole ka mööda maismaad.

Põhjust elevuseks jagub küllaga. Kui arvestada Teise Maailmasõja järgset perioodi, on Sloveenia väikseima elanike arvuga riik, mis EM-il medalivõiduni küündinud. Elanikke pisut üle kahe miljoni. Varasem rekordihoidja oli 2,8 miljoni elanikuga Leedu.

11 planes will fly from Ljubljana to Istanbul on Sunday, because of high interest of Slovenian fans to attend #Eurobasket2017 final!— Yugobasket (@yugobasket) September 15, 2017