Sloveenia kangelane: kui esitame perfektse mängu, võidame ka Hispaaniat

18-aastane sloveenlane Luka Dončić ei suutrnud Läti alistamise järel uskuda, et rahvuskoondis on jõudnud korvpalli EMil juba nelja parema hulka.

"See on unistuse täitumine, olin mängu järel peaaegu pisarates... See on meie rahvuskoondise jaoks ajalooline võit. Väga uhke on olla sloveenlane ja mängida siin EMil," rääkis üliõnnelik Dončić 103:97 võidu järel Kreeka avalik-õiguslik televisioonile.

Lisaks oma meeskonnakaaslaste kiitmisele jagas 27 punkti visanud Dončić kiidusõnu ka Läti staarmängija Kristaps Porzingise aadressil: "Kui palju ta viskaski? 34 punkti? Ta on imetlusväärne korvpallur ja tõeliselt meeldiv inimene. Loodetavasti suudan temasarnaseks saada. Ta on tõesti hämmastav mängija, vahest isegi maailma parim."

Eelseisva poolfinaali kohta Hispaaniaga lisas noor sloveenlane: "Peame mängima perfektse mängu, et neid võita, kuid me oleme selleks valmis. Oleme enesekindlad ja valmis iseloomu näitama. Loodan, et seekord on meie aeg medal võita, see on ikkagi Goran Dragici viimane EM."

Täna peetakse EMil kaks viimast veerandfinaali - vastamisi lähevad Kreeka - Venemaa ja Itaalia - Serbia.