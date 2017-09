Porzingis pärast kaotust veerandfinaalis: see on Läti korvpalli jaoks alles algus

Läti koondise üks liidreid Kristaps Porzingis ei tundunud peale eilset kaotust EM-i veerandfinaalis Sloveenia vastu löödud, sest usub, et see on lõunanaabrite korvpalli jaoks alles algus.

Porzingis, kes eile sai enda arvele 34 punkti, arvab, et temal endal ja kogu meeskonnal on veel arenemisruumi. "Ma võin toetajatele kinnitada, et see on kõigest algus. Järgmine turniir on veel parem ja eredam. Ei tohi oma pead kaotada, kuna kõik on veel alles ees," rahustas korvpallitäht pettunud fänne.



Kuid põhjust vingumiseks ta siiski leidis. "Sloveenia mängis väga hea mängu ning nad said mida tahtsid. Nende plaan oli sundida mind mängu varjases faasis tegema vigu. Seetõttu pidin ülejäänud kohtumise mängima väga ettevaatlikult," ütles ta.





"Me tahtsime mängida medalite peale. Ma ei suutnud uskuda, et me kukuksime juba välja, seetõttu on ka väga halb tunne istuda siin," lisas ta ajakirjanikele peale kaotust.