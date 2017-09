OTSEBLOGI | Sloveenia teeb ulmelist mängu ja poolaja järel ollakse Hispaania vastu eduseisus

Korvpalli Euroopa meistrivõistlustel selgub täna esimene finalist. Istanbulis lähevad vastamisi tiitlikaitsja Hispaania ja EM-il ajaloolist esimest medalit püüdlev Sloveenia. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.30, Delfi vahendab sündmusi tekstipõhises otseblogis.

Kumbki ei ole sel turniiril kaotanud veel ühtegi mängu.

Hispaania alistas kaheksandikfinaalis Türgi 73:56 ja veerandfinaalis Saksamaa 84:72. Alates 2007. aastast on Hispaania alati olnud medalil, saagiks kolm kulda, hõbe ja pronks. Veelgi võimsam on poolfinaalidesse jõudmise seeria, seda on suudetud juba kümnel EM-il järjest!

Sloveenia mängib nelja hulgas teist korda, 2009. aastal tuli leppida neljanda kohaga ja siis kaotati poolfinaalis dramaatilisel kombel Serbiale, lisaajal 92:96. Praegusel koondise liidril Goran Dragicil on toonane valus kogemus kindlasti meeles.

Kaheksandikfinaalis oli Sloveenia üle Ukrainast 79:55 ja veerandfinaalis saadi jagu Lätist 103:97.

************

Vabandust, meid häirib liveblogi tehniline rike!

5. min mängitud ja Sloveenia peal 11:8.

Esimene veerandaeg Sloveeniale 25:19. Juhtivas meeskonnas on skoori teinud kaheksa mängijat. Hispaanial kaugvisked avaveerandil 0/7.

Sloveenia mängijad tabavad kaugelt imeliselt, hetkel 7/9. Seis 30:22.

Hispaania tuleb teise rivistusega lähemale, nende kaotus 29:32. Kuus minutit poolaja lõpuni.

Kaks järjestikust kolmest Doncicilt ja Sloveenia peal 40:35. Kolmesed 9/12.

Mänguliselt on Hispaania ikkagi üle, ent enne ei maksa see midagi, kui skoor on nende kasuks.

Poolaja viimane minut algas Sloveenia eduseisul 47:40.

Sloveenia võitis poolaja 49:45. Prepelici panus 10, Dragici ja Doncici arvel 8 punkti. Hispaanial resultatiivseim Pau Gasol 12 punktiga. Marc Gasoli ja Rodriguezi arvel 7 punkti.