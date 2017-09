OTSEBLOGI | Saksamaa domineeris esimest veerandit, kuid poolajal juhib Hispaania

KORVPALLI EM-I VEERANDFINAAL: SAKSAMAA - HISPAANIA

69:57 Hispaaniale.

Neljas veerand on alanud ja seis on 65:55 Hispaania kasuks.

Hispaanlased panevad hullu praegu ja on 62:50 juba ees. Marc Gasoli nimel on täna juba 23 punkti.

56:50 Hispaania ees.

Saksamaa läheb 45:43 juhtima.

https://twitter.com/FIBA/status/907641714302750720

43:41 Hispaaniale.

Hetke statistika:

Saksamaa on vahe tasa teinud ja 39:39 hetkel skoor.

Kolmas veerand on alanud!

Poolajale minnakse seisul 34:33 Hispaania kasuks.

Saksamaa sai punktipõuast üle ja seis on 32:31 hispaanlaste kasuks.

9:0 spurdi on hispaanlased teinud. Sakslased pole neli minutit saanud punktigi.

Hispaania läheb esimest korda juhtima kohtumise jooksul. Rodriguez viskab kolmese ja seis on 30:27.

Hispaania on lõpuks jõudnud viigile: 27:27.

27:25 Saksamaale.

25:20 Saksamaale.

Üks ilusamaid sooritusi esimesel veerandajal: https://twitter.com/FIBA/status/907635382807908352

Saksamaa alustab ilusa kolmesega Lo'lt ja seis on 22:16.

Esimese veerandi statistika:

Esimene veerand lõppeb skooriga 19:16.

17:14 Saksamaale.

Lo paneb kolmese ja 16:10.

Hispaania on jõudsalt järgi jõudmas, kuid 13:10 on sakslased veel ees. 3:45 veel mängida esimest veerandit.

Sakslased 11:2 ees.

Pea kolm minutit mängitud ja Hispaania pole siiani silma pähe saanud. 7:0.

Saksamaa algviisik: https://twitter.com/FIBA/status/907630029965807616

Hispaania algviisik: https://twitter.com/FIBA/status/907630446854504448

Saksamaa juba varakult 5:0 ees.

Ja kohtumine on alanud!

Kuid siin on midagi ka Hispaania koondise fännidele: https://twitter.com/FIBA/status/907499042728321026

Tere! Suure korvpalliõhtu alguseni on jäänud vähem kui pool tundi, kuid selleks, et teile mõnus tuju tekitada, siis siin on Saksamaa koondise turniiri parimad esitused alagrupis ja kaheksandikfinaalis: https://twitter.com/FIBA/status/907483934430081024