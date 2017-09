OTSEBLOGI | Kas Kreeka suudab EM-i veerandfinaalis Venemaad üllatada?

Käimasolevatel korvpalli Euroopa meistrivõistlustel peetakse täna kaks viimast veerandfinaali. Esimeses tulevad väljakule Kreeka ja Venemaa.

Kui Venemaa on läbi turniiri näidanud väga head mängu, siis Kreeka vedas end vaevaliselt läbi alagrupi ning murdis seejärel kaheksandikfinaalis kindlalt maha Leedu.

Venemaa koondis on sel EM-il saanud end hästi käima ja Aleksei Švedi näol on neil olemas ka suurepärane liider. Šved on seni keskmiselt visanud 23,7 punkti ja jaganud kaaslastele 6,7 resultatiivset söötu. Korvi all on venelastel head mängu näidanud Timofei Mozgov.

Mitme varasema põhimehe puudumisel on Kreeka mäng toetunud peamiselt Kostas Sloukasele, Ioannis Bourousisele ning Nick Calathesele.

Delfi toob kell 18.45 algava kohtumise otseblogi vahendusel lugejateni.