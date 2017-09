OTSE | Läti võtitis Serbia vastu poolaja, Porzingisel kirjas juba neli "kulpi"

Korvpalli EM-finaalturniiri tänaseks põnevuskohtumiseks Baltimaade jaoks on kahtlemata hetkel Istanbulis käimas Serbia ja Läti heitlus.

Avaveerandi võitis Läti 24:21, olles maha mänginud 22:10 eduseisu.

Kristaps Porzingise kolmesest ja pealtpanekust läks Läti juhtima ka 29:23, kuid lasi seisul 30:30 Vladimir Lucicil kolmesest viigistada. Serbia pääses isegi 42:35 ette, aga vaheajale mindi siiski Läti 47:45 juhtimisel.

New York Knicksi tähe Kristaps Porzingise kontol on 12 punkti ja 4 blokki, Dairis Bertansil 13 ja Davis Bertansil 7 punkti. Bogdan Bogdanovic on olnud Serbia resultatiivseim 15 silmaga.

D-alagrupi avamängus alistas Belgia 103:90 Suurbritannia. Kell 21 kohtuvad veel Türgi ja Venemaa.

Delfi hoiab korvpallisõpru mängu käiguga veerandaegade kaupa kursis. Mängu näitab otsepildis Viasat Sport Baltic.