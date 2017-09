NBA meistri mängud Gruusia koondise eest said mängitud

Gruusia lõpetas EM-i B-alagrupis viienda kohaga ja 16 parema hulka ehk play-off´i ei kvalifitseerutud. Pachulia viimaseks mänguks jäi vastasseis Itaaliaga, mis kaotati pingelises heitluses 69:71. Pachulia viskas 9 punkti ja võttis 12 lauapalli.

33-aastane keskmängija kuulus Gruusia koondisesse alates 2000. aastate algusest, jäädes koondise tegemistest kõrvale vaid mõnel üksikul suvel. NBA radadele jõudis ta 2003. aastal, maailma kõvemas profiliigas mängib Pachulia seniajani. Uueks hooajaks veel lepingut pole, aga küll see tuleb.

Mullu Golden State Warriorsi eest käis ta väljakul 70nes põhihooaja mängus, visates keskmiselt 6,1 punkti ja võttes 5,9 lauapalli. NBA meistrikarikat käis Pachulia näitamas ka Gruusias.

Zaza receives Order Of Honor from the President of the Republic of Georgia, Giorgi Margvelashvili 🎖 pic.twitter.com/VHsB3ydlkT— GoldenStateWarriors (@warriors) August 7, 2017