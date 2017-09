Luka Dončić: ma ei suuda uskuda, et oleme Euroopa meistrid!

Sloveenia korvpallimeeskonna 18-aastane tähtmängija Luka Dončić kutsus EM-finaali võidu järel kõiki sloveenlasi neid lennujaama tervitama.

"Ma ei saanud lõpus meeskonda aidata, kuid tundus, et nad ei vajanudki seda," sõnas kolmandal veerandil hüppeliigest vigastanud Dončić. "Võitsime mängu väga tugeva vastase vastu, olen kaasmängijate ja treenerite üle väga uhke!"

"Ausalt öeldes, ei suuda ma seda uskuda, et võitsime EMi! Kuid me tegime seda! Oleme esmakordselt Euroopa meistrid! Lihtsalt uskumatu! Ootan, et kogu Sloveenia tuleks meile lennujaama vastu," lisas noor mängumees.

Hüppeliigese vigastuse kohta ütles Dončić muretult: "Vigastusega pole midagi hullu, 1-2 nädalat ja olen korras."