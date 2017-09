Lätlaste peatreener Bagatskis pärast Venemaa alistamist: vaheajal rahunesime maha ja otsustasime mängida korvpalli

Läti korvpallikoondis sai Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kaaluka võidu Venemaa üle, alistades suure naabri 84:69. Lätlaste kolmas võit järjest pärast avamängu kaotust Serbiale.

Venemaaga mängus sai otsustavaks teine poolaeg, kus lätlased "lämmatasid" seni kaotuseta püsinud venelased 50:25.

"Võtmesõnadeks olid distsipliin, järjekindlus kõik 40 minutit, eriti kaitses," rääkis Läti koondise peatreener Ainars Bagatskis mängu järgsel pressikonverentsil. "Väljakul võis näha kõrgel tasemel jõulist korvpalli. Mõlemad meeskonnad rohkem võitlesid, kui mängisid. Vähemalt esimesel poolajal. Vaheajal rahunesime maha ja otsustasime mängida korvpalli, tarka korvpalli. Kõik teavad, et rünnata ja visata me oskame. Teisel poolajal suutsime piisavalt hästi tegutseda ka kaitses ja see oli võidu võti," võttis Bagatskis mängu kokku.

Venemaa koondise peatreener Sergei Bazarevitš sõnas pressikonverentsil, et esimesel poolajal oli meeskonna rünnakutes idee olemas, teisel poolajal mitte. "Loodan, et saime õppetunni kätte ja teist sellist mängu EM-il enam ei tule."