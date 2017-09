Lätlased panevad peatreeneri valiku ette: kas klubi või koondis?

Läti Korvpalliliidu peasekretär Edgars Šneps teatas, et koondise peatreeneri Ainars Bagatskis leping sai EM-iga läbi, kuid arvab, et on suur tõenäosus, et ta võib samal positisioonil ka jätkata.

Läti koondise teekond tänavusel EM-il lõppes veerandfinaalis Sloveenia vastu teisipäeva õhtul. Järgmisel nädalal tuleb kokku korvpalliliidu juhtkond, kes Bagatskise tööle lõpliku hinnangu annavad. "Tema juhtimise all on meeskond iga aastaga arenenud ja saanud häid kohti erinevatel turniiridel," tunnistas Šneps.

"Me oleme uhked, et meil on selline peatreener. Meeskond ja treener ise on arenenud. Ainars on aidanud meeskonda ja nemad ka teda," lisas ta.

Alates 2010. aastast koondist juhtinud Bagatskis on hetkel tööta, sest mais vabastati ta peatreeneri kohalt ka Tel Avivi Maccabist. "On raske kombineerida koondist ja klubi, mis asub teises riigis. Treener peaks olema vabastatud klubist või töötama Lätist. Kuid meie ei saa praeguses olukorras kahjuks palju palka maksta. See ei tähenda, et Ainars koondist enam ei juhiks, kuid ma usun, et ta saaks praegu väga hea lepingu ka mõne suurklubi juurest Euroopas," lisas Šneps.