Läti peatreener valusa kaotuse järel: ma pole varem midagi taolist näinud!

Läti korvpallimeeskond kaotas eile õhtul EM-i veerandfinaalis Sloveeniale 97:103. Lätlaste peatreener Ainars Bagatskis tunnistas matši järel pettunult, et tegemist oli väga omapärase mänguga.



"See oli väga huvitav mäng. Kui me viskame 97 punkti ja kaotame, siis on selge, et kaitset ei olnud," rääkis Bagatskis vahetult pärast valusat kaotust ajakirjanikele, vahendab delfi.lv.

"Sloveenia mängib suurepärast korvpalli, kuid nad oskavad ka pisiasjad enda kasuks pöörata," vihjas peatreener, et sloveenid kukkusid liiga kergelt ja meelitasid vigu välja.

"Avaveerandil sai Sloveenia 13 vabaviset, meie kaks. Kogu mängu peale nemad 39 ja meie vaid 18. Lisaks kaotasime lauavõitluse 28:41, kuid olime endiselt mängus. Ma pole terve elu midagi taolist näinud!" rääkis Bagatskis.

Läti peatreeneri sõnul jäi neil ka õnnest puudu. "Korvpallis saavad otsustavaks väikesed asjad. Luka Doncic (viskas 27 punkti - toim.) tabas otsustavatel hetkedel üliraskeid viskeid. Mul oli sel hetkel kaitsele raske midagi ette heita."

Läti medalikonkurentsist lülitanud Sloveenia läheb poolfinaalis vastamisi Hispaaniaga. Täna peetakse EMil kaks viimast veerandfinaali - vastamisi lähevad Kreeka - Venemaa ja Itaalia - Serbia.