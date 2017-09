Läti korvpallur pakatab enesekindlusest: läheme iga mänguga paremaks!

Läti korvpallikoondislane Janis Timma usub, et tänane veerandfinaal Sloveeniaga tuleb väga kõrgetasemeline.

25-aastane Timma on teinud siiani muljetavaldava EMi - Baskonia klubi mängija arvel on keskmiselt 15,2 punkti, 6,3 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu.

Sloveenia tugevus peitub tagapaaris Goran Dragić ja Luka Dončić, kuid Timma usub, et lätlased ei jää nendega hätta.

"Dragic ja Doncic on sloveenide edu taga, kuid ka meil on head tagamängijad. Sellest tuleb kahtlemata vägev lahing. Meil on väga hea meeskond ja tiimivaim ning me läheme iga mänguga paremaks. Loodetavasti suudame samas tempos jätkata," sõnas Timma EMi koduleheküljele.

Läti sai viimati EMilt medali 1939. aastal, kui Leedu järel saavutati teine koht. "Me ei taha seda (medalisoovi) kõva häälega välja öelda, võtame mäng-mängult, aga konkurendid taipavad peagi, et me pole siia vaid mängima tulnud, vaid tahame võita," rääkis Timma.

Läti peamise trumbina toob Timma välja asjaolu, et skoori võivad teha väga paljud: "Meid on raske peatada, sest kui vastane keskendub näiteks Kristaps Porzingisele, siis on meil palju mängijaid, kes võivad punktiskoori eest hoolitseda."

Läti ja Sloveenia veerandfinaal algab täna kell 21.30. Päeva esimeses veerandfinaalis lähevad kell 18.45 vastamisi Hispaania ja Saksamaa.