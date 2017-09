La Bomba tõmbab pronksimatšiga koondisekarjäärile joone alla

Hispaania korvpallilegend Juan Carlos Navarro teatas, et homne EM-i pronksimäng Venemaa vastu jääb tema viimaseks koondisematšiks.

Navarro mõju Hispaania koondisel on olnud tohutu. Pole ilmselt liialdus väita, et 37-aastane "La Bomba" on eelmisel kümnendil alanud Hispaania korvpalli renessansi võrdkuju.

Mehe auhinnakalpis on kullad noorte EM-ilt ja MM-ilt, kaks kulda täiskasvanute EM-ilt, kaks olümpiahõbedat, üks -pronks ning MM-i kuld, lisaks veel kaks EM-i hõbedat ja üks pronks. Koondisesärki on ta kandnud alates 2000. aasta Sydney olümpiamängudest.

