Krampidega võidelnud Dragic: ma ei kartnud lõpus, olin vaid pisut närvis

Sloveenia koondise korvpalli Euroopa meistriks juhtinud Goran Dragic tunnistas, et võitles finaali lõpuveerandil säärekrampidega.

Esmakordselt EMi võitnud Sloveenia alistas eilses finaalmängus Serbia 93:85.

"See oli muinasjutuline lõpp. Kui me treeninglaagrit alustasime, võtsime eesmärgiks nelja parema hulka pääseda. Viimane kuu on aga olnud lihtsalt uskumatu!" teatas turniiri väärtuslikumaks mängijaks valitud Dragic.

Sloveenlaste kangelasena 35 punkti toonud Dragic selgitas ka oma lõpuminutite eemalejäämist. "Olin kogu teise poolaja hädas säärekrampidega, ma ei saanud hästi joosta. Suutsime aga võita isegi pärast meid tabanud ebaõnne. Ka Doncic sai ju vigastada. Lihtsalt vägev on olla sellises suurepärases meeskonnas - Prepelic tõusis esile, Blažic tõusis esile! Teame, kuidas meeskonnana mängida. Ma ei kartnud lõpus, olin ehk vaid pisut närvis," lisas 31-aastane Dragic.