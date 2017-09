Korvpalli pidusöök on täies hoos, gurmaanide maiuspalad ootavad ees

Täna ja homme mängitakse korvpalli EMil kaheksandikfinaale. Enne seda on paslik meenutada alagrupiturniiri suurimaid emotsiooniallikaid.

1. Läti vägevus

EMi eel tundus, et Lätil on küll viis-kuus tipptasemel mängijat, kuid käärid nende ja varumeeste vahel on liiga suured. See tunne süvenes ka esimeste kohtumiste ajal, kuid mida mäng edasi, seda sügavamaks lätlaste meeskond muutus.

Tähtsates mängudes on varumehed etendanud suurt rolli. Venemaa vastu saadi väga hästi hästi hakkama koosseisuga, kust puudus nende kõige suurem staar Kristaps Porzingis, Türgi suruti aga maha ilma tagaliini liidri Janis Strelnieksita. Pingilt tulid uued mehed ja mängisid oma staardiest kaaslaste tasemel.