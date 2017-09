Korvpalli EMi kommentaar | Võimsa Hispaania ähvardavalt vägev algus

Korvpalli EMi on kõige võimsamalt alustanud tiitlikaitsja Hispaania. Mõlemad seni peetud kohtumised on võidetud ülisuurelt - Montenegro alistati 39 ning Tšehhi 37 punktiga. Seejuures, mängud kahe selle grupi eeldatava autsaideri Rumeenia ja Ungariga, seisavad alles ees.

Kuigi Hispaania on viimastel kümnenditel olnud Euroopa korvpalli valitseja, on nende tänavust edu huvitav jälgida. Näiteks Rio olümpial näitasid kõik märgid, et kuldne põlvkond on väsinud ning edu tagamiseks vajab koondis kindlasti muutusi.

EMi ajaks on muutused tehtud, kuid kõige säravam mängija on endiselt 37-aastane Pau Gasol. Kahes esimeses mängus on ta toonud keskmiselt 18 punkti ning seda 78-protsendilise tabavuse juures. Vana või mitte, kuid Euroopa korvpallis on väga-väga vähe neid, kes suudavad talle midagi vastu panna. Kui üldse on...

Kuigi koondises pole enam legendaarset töömeest Felipe Reyest, on Hispaanial ikkagi selle EMi vaieldamatult võimsaim eesliin. Lisaks jätkuvalt nõtkele Pau Gasolile, ka tema noorem vend Marc, kellest EMi eel arvati saavat üheks Hispaania võtmemängijaks. Kahes esimeses kohtumises on ta püsinud aupaklikult vanema venna varjus, kuid olulisemad mängud ootavad alles ees.

Lisaks on Hispaania eesliinis Willy Hernangomez, kes suutis eelmisel hooajal tõusta juba NBAs mängumeeste sekka. Rios oli ta Hipaania koondises teisejärgulises rollis, tänases koosseisus on tema osa aga silmnähtavam. Tema noorem vend Juancho Hernangomez on vähemalt esimestes mängudes andnud samuti väärika panuse. Selliste meeste kõrval jääb Pierre Oriolale tähtsastes mängudes ilmselt vaid marginaalne roll.

Mis aga heade pikkadega meeskonna juures kõige olulisem - Hispaanial on kasutada kaks söödukunstniku, kes suudavad pallid õigel ajal korvialustele meestele pihku pista. Sergio Rodriguezi ja Ricky Rubio tasemes ei maksa ometigi kahelda. Lisaks hiilgavale sööduoskusele, on mõlemad mehed võimelised ka ise ükskõik kelle vastu rünnakuid lõpetama.See teb Hispaaniast tasakaalustatud meeskonna.

Et Hispaania meeskonna kohta käiv kiidulaul oleks täielik, tuleb märkida ka 37-aastast Juan Carlos Navarrot. Viimastel aastatel rohkelt vigastustega kimpus olnud mees pole enam päris see, mis veel viis-kuus aastat tagasi, kuid meeskonna kui terviku jaoks, on selliste kogemustega mängija olemasolu ülimalt oluline.