Korvpalli EMi kommentaar | Üks mäng võib nullida Läti ilusa turniiri

Korvpalli EMi seni üks emotsionaalseimad hetki oli Läti võit Venemaa üle. Kui ülejäänud Euroopa jaoks oli see lihtsalt ajalooliselt huvitav - Läti polnud varem finaalturniiril Venemaad võitnud - siis siinse piirkonna inimestele oli sellel juures hoopis emotisonaalsem maik. Olgu see siis tingitud poliitikast või kunagistest läbipõimunud spordisidemetest.

Kogu EM on Läti jaoks olnud seni rõõmus. Enne täna peetavat alagrupiturniiri viimast mängu ollakse kolme võidu ja ühe kaotusega võrdsel pulgal Serbia ja Venemaaga, kolme meeskonna omavaheline surnud ring annab neile 2. koha. Kuid... Serbia kohtub viimases voorus Belgia ning Venemaa Suurbritanniaga. Suure tõenäosusega nopivad nad edasipääsilootuse minetanud meeskonade vastu võidud.

Läti mängib aga päeva viimases kohtumises Türgiga ning see mäng võib lätlaste seni ilusa turniiri nullida. Kui Läti peaks koduväljakul mängivale Türgile kaotama, langevad nad alagrupis 4. kohale. See aga tähendab kaheksandikfinaalis Hispaaniaga kohtumist. Hispaania vastu pole aga sellel EMil keegi soosik.

Seega on Läti jaoks tänane mäng sarnane play-off kohtumisele. Võit annaks kaheksandikfinaalis igal juhul mängitava vastase, kaotus aga võimalikest variantidest hulleima. Hispaania vältimise hirmus on palju kaalul ka Türgil endal, seepärast pole ka vastaselt pehmust oodata.

Sensite mängude põhjal peaks Läti olema siiski Türgist üle. Kui alguses tundus, et käärid põhiviisiku ja varumeeste pingi vahel on liialt suured, siis tegelikult saab peatreener Ainars Bagatskis rahulmeeli kasutada ka pingilt tulevaid rollimängijaid. Venemaa alistamine oli selle ilmekaks näiteks - suur töö tehti ära siis kui neli viga teeninud superstaar Kristaps Porzingis istus pingil. Meeskonna sügavusele viitab ka see, et igas mängus on leidunud keegi, kes võtab liidriohjad ja hakkab meeskonda vedama. Kui ühel ei õnnestu, siis teisel ikka.

Alates tänasest lähevad aga asjad karmimaks. Kui Türgi vastu vääratamine annab vähemalt teoreetilise võimaluse vigade paranduseks, siis kaheksandikfinaalist alates tähendab kaotus langemist. Sellise pinge all suudavad endaks jääda vaid tugevad. Samas - kui Läti tahab kokkuvõttes jõuda medalile, tuleb alistada kõik vastased, kes teele ette satuvad.