Korvpalli EMi kommentaar | Tõelised liidrid veavad otsustval hetkel

Aleksei Šved tegi Türgi vastu seitse pallikaotust, kuid need ei tähenda midagi, sest ta tabas otsustava kolmese ja viis sellega Venemaa meeskonna korvpalli EMi avamängus võidule.

Liidrite roll ongi võtta vastutus kõige raskemal hetkel. Šved oli tegelikult nähtav terve kohtumise jooksul, kuid edukad rünnakulahendused vaheldusid kohati lapsikute pallikaotustega. Võidu korral on pallikaotuste arv aga vaid statistikute pärusmaa - oluline on see, kas tabelis on kirjas võit või kaotus. Švedi otsutav kolmene näitas, et ebaõnnestumised ei vähendanud tema enesekindlust karvavõrdki ning kokkuvõttes on 22 punkti kogunud mehele raske midagi ette heita.

Viimastel aastatel tipptasemelt maha jäänud Venemaa võib sellel EMil veidike positisoone taastada. Paljuski sõltub nende mäng Švedi ja tsenter Timofei Mozgovi liinist. Türgi vastu toimis see hästi ning 20 punkti ja 9 lauda kogunud Mozgov valitses korvialust kindlakäeliselt. NBA mehel taset on, kuid järgmistes kohtumistes on huvitav jälgida, kuidas ta saab hakkama näiteks serblasest hiiglase Boban Marjanovici või lätlase Kristaps Porzingisega. Marjanovic (Serbia - Venemaa mängivad juba täna kell 17) peaks olema talle tüübilt sobiv, kuid Porzingis oma liikuvusega üsna kõva pähkel.

Oma liider oli ka Türgil - avamängus 28 punkti visanud Cedi Osman. 22-aastane värkselt NBAga liitunud türklane tegutses Venemaa vastu silmapaistvalt, kuid viimastel minutitel eksis ta kahel korral korvialusel viskel, lisaks läks mööda tema vabavise. Ilmselt polnud ta veel valmis lõpuni koormat kandma.

Liidrite rollid tulid selgelt välja ka teistes kohtumistes. Lätlaste imemees Porzingis kogus Serbia vastu 18 punkti, kuid tema kasutegur jäi oodatust väiksemaks. Oma osa oli selles ka liiga kiirelt teenitud neljas veas, mis piirasid tema tegevusvabadust. Serbiale kümne punktiga kaotanud Läti häda seisnes paljuski selles, et sugugi kõik superviisiku mängijad ei suutnud oma rolli maksimaalselt täita - näiteks Janis Strelnieks ja Janis Timma.

Seevastu Serbial oli nende eeldatav liider Bogdan Bogdanovic hiilgaval tasemel. Just tema 30 punkti kogumise takistamiseks ei leidnud lätlased rohtu. Kaitsemäng võibki saada vägeva rünnkuga lätlaste jaoks kirstunaelaks. Porzingis võib küll panna neli-viis kulpi mängus, kuid sellest meeskonna heaks kaitseks ei piisa.