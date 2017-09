Korvpalli EMi kommentaar | Soome vägevusest ja Pransusmaa kahvatusest ei tasu end eksitada

Korvpalli EMi alagrupiturniir pakkus küll palju üllatusi, kuid esimese etapi hõre valiksõel ei jätnud ühtegi tõeliselt suurt meeskonda kaheksandikfinaalidest välja.

Mõnel suurel oli siiski raskusi. Näiteks Kreeka sai oma alagrupi neljanda koha läbi häda ning suure tõenäosusega lõpetab turniiri käigus üha paremaks muutunud Leedu koheselt nende piinad. Alagrupi neljas koht muudab olematuks ka Türgi võimalused, sest kaheksandikfinaalis ootab neid liiga kõva pähkel Hispaania.

Korvpalli tippriikide tase on lihtsalt selline, mis võimaldab ka kesiste esitustega olla Euroopa 16 parema seas. Kaheksandikfinaali jõudmine polegi eriline näitaja, tegijad on need, kes mängivad vähemalt veerandfinaalis.

EMi seni üks märkamatumaid meeskondi on Prantsumaa, keda turniiri eel peeti üheks soosikuks. Helsingis peetud alagrupiturniiril said nad aga kolm võitu ja kaks kaotust, millest piisas kõigest kolmandaks kohaks. Seejuures murti Poola alles viimasel veerandil.

Kuid kaheksandikfinaalis Saksamaa vastu see kõik ei loe. Prantsusmaa meeskond koosneb heal tasemel mängijatest, kellede jaoks pole EMi kahekandikfinaal iseenesest midagi erilist. Nende liidrid Nando De Colo ja Boris Diaw on karjääri jooksul mänginud igasuguseid mänge. Saksamaa edu sõltub aga ainult NBA-mehest Dennis Schröderist. Ta on teinud suurepärse turniiri, kuid sellises mängus on ühe sõduri kangelaslikkusest vähe. Seega pole alagrupis hea mulje jätnud Saksamaa edasipääsu suhtes soosik.

Soome põrkub Itaaliaga

Täpselt samas seisus on paljusid eestlasigi vaimustanud Soome koondis. Kodupubliku ees peetud alagrupiturniiril näidati enda kohta suurepärast korvpalli, mis päädis nelja võidu ja vaid ühe napi kaotusega. Meeskonnal on kaks selget liidrit: Petteri Koponen ja Lauri Markkanen, lisaks on veel mõned Euroopa keskmike tasemel mängijad, kuid tervikuna on meeskond õhuke. Kaheksandikfinaalis on soosik hoopis nende vastane Itaalia.

Itaalia sarnaneb omamoodi Prantsumaaga. Turniiri eel polnud nad küll esimeses soosikute ringis, kuid tegelikult on neil isegi mitme tippmängija puudmise juures piisavalt taset, et kuuluda Euroopa kaheksa parema korvpallimaa hulka. Marco Belinelli ja Luigi Datome on tõelised tipud, lisaks veel neli-viis väga heal tasemel pallurit. Arvestades veel seda, et Soomet ei kanna enam kodupubliku toetus, peaks Itaalia olema selles paaris soosik.

Ettearvamatu põnevuspaar

Kindlasti on põnev ka Venemaa ja Horvaatia vaheline kaheksandikfinaal. Venemaa sai tugevas alagrupis neli võitu ja ühe kaotuse, kuid surnud ringiga jäi Serbia ja Läti järel kolmandaks. Üle mitme aasta mängitakse head korvpalli ning meeskonnal on Alekandr Švedi näol selge liider.

Horvaatia tasemest andis aimu vaid alagrupimäng Hispaaniaga, mis kaotati alles viimase veerandajaga. Ülejäänud kohtumistes suuri probleeme ei tekkinud, kuid alagrupp oli ka üks nõrgemaid. Horvaatidel on samuti selged liidrid ning meeskond tervikuna ühtlane. Selles paaris on võitja ennustamine kõige keerulisem, kuid seniste mängude põhjal võib väikese eelise anda Venemaale.

Eestlaste teine lemmik Läti kohtub Montenegroga ning vähemalt seniste mängude põhjal ei tohiks neil suuri probleeme tekkida. Sarnaselt Leedule on ka Läti muutunud iga mänguga küpsemaks. Enam pole tegemist viie-kuue tippmängijaga, vaid väärika panuse on andnud ka varumeeste pink. Heaks näiteks oli ka eilne tähtis mäng Türgiga.

Serbia - Ungari paarist pole mõtet rääkida. Ilmset ei kahtle keegi, et sealt läheb edasi Serbia.