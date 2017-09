Korvpalli EMi kommentaar | Soome superstaari vägiteod

Soome on saanud endale uue tõelise superstaari, kes võib lähiaastatel konkureerida isegi põhjanaabrite seas kultustegelasteks olevate hokimängijate, vormelipilootide ja rallimeestega. See (noor)mees on kõigest 20-aastane korvpallur Lauri Markkanen.

Superstaariks tõusmiseks polnud vaja muud, kui korvpalli EM-finaalturniiri mänge Helsingis ning passi järgi kõigest 20-aastase, kuid tegutsemise poolest justkui juba parimas korvpallurieas noormehe tegusid, mille abil on soomalsed liikumas alagrupist edasipääsu suunas.

Kolme mänguga on Soomel kaks võitu - ülitugeva Prantsusmaa ja Poola üle - ning napp kaotus Sloveeniale. Just see, et kahe võidu vahele saadi kaotus, annab Markkaneni loole juurde inimliku mõõte.

Kõik pole roosamanna - Sloveenia mängu viimastel sekunditel tegi just Markkanen kaks pallikaotust ning juba käeulatuses olnud võit libises käest. Pärast lõpuvilet vajas ta platsilt lahkumiseks kaaslaste abi. Kõrvaltvaatajal on raske hinnata, kui tõsiselt ta lõpusekundite olukorras jalale haiget tegi või kui palju oli selles kõiges ebaõnnestumisest tingitud fustratisooni.

Tavalise mängija - seda enam, et sellisel tasemel olematute kogemustega - oleks võinud mängu lõpu ebaõnnestumine sadulast lüüa, kuid eile õhtul tõestas Markkanen, et ta pole tavaline korvpallur. See, mida ta tegi Poolaga mängu otsustavatel hetkedel, on omane tõelisele liidrile ja küpsele superstaarile.

Normaalaja lõpus tabas ta 15 sekundit enne lõpuvilet külmavereliselt kolm vabaviset, tegi poolakate viimasel rünnakul vaheltõike ja viis kiirrünnaku lõpetuseks pealtpanekuga mängu lisaajale. Otsustava viske võttis ta oma õlule ka esimese lisaaja lõpus kahepunktilises kaotusseisus ning viis mängu teisele lisaajale. Teisel lisaajal oli aga tema ründelaud ja kaks vabaviset võidu vormistamisel otsustva tähtsusega. Vägev enesekindlus!

213 cm pikkune Markkanen on tänapäeva korvpalluri musternäidis. Oma pikkuse juures on ta hea viskega, kes ohtlik ka kolmese joone taga, ta on hea liikumisega, loeb suurepäraselt mänguolukordi - selle eredaks näiteks on Poolaga mängu normaalaja lõpus tehtud vaheltlõige -, ta on hea mängumehe närviga. Ta tahab olla otsustaja ja ta kannab selle rolli auga välja.

Loomulikult pole Markkanen veel lõpuni valmis korvpallur. Eelkõige saab ja peab ta arenema füüsiliselt, kuid pole kahtlust, et NBAga liitunud mees on juba aasta pärast märksa tugevam. Tipus kanna kinnitamiseks ei piisa ka ühest turniirist, kuid pealtnäha pole ühtegi põhjust, miks ta areng peaks lähiaastatel peatuma. Oma maa koondises on ta juba asendamatu, nüüd tuleb saada tegijaks maailma tugevaimas klubisarjas.

Kuid see kõik on tulevikumuusika. Homme on Soomel ülitähtis mäng Kreekaga, ülehomme alagrupi autsaideri Islandiga. Kui Soome tahab edulugu jätkata, vajatakse Markkanenilt taas erilist panust ning seni keksmiselt 24 punktgi kogunud noormehe küpsus pannakse uuesti proovile.