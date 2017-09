KORVPALLI EMi KOMMENTAAR | Sloveenia vägev vaim ja Hispaania paigalseis

Varasemad tiitlid, eeldatav üleolek, hulk NBA mängijaid, soosikuroll - kõik need ei tähenda seda, et meeskond ka tegelikult võidab. Hispaania korvpallikoondisel olid kõik need detailid olemas ning EMi poolfinaalis Sloveenia vastu oldi selge soosik, kuid... kõrbeti totaalselt.

Kuulsad hispaanlased olid kogu kohtumise Sloveenia vastu hädas. Enne mängu arvati, et vennad Pau ja Marc Gasolid teevad Sloveenia korvi all mis ise tahavad, sest vastasel pole samal tasemel mehi vastu panna. Tegelikult oli aga vastupidi. Kaitses tegi oma elu ilmselt parima partii 29-aastane Gašper Vidmar, tema tuules hiilgasid ka teised, seni marginaalses rollis olnud Sloveenia pikad. Ja muidugi Ameerika abipakett Anthony Randoplh.

Pilgud, mida saatsid pärast järjekordset ebaõnnestumist kohtunike suunas Gasolid ja teised Hispaania koondise mängijad, olid täis ahastust - no saaks vähemalt veagi kätte... Aga abi sellest polnud. Seni laitmatult töötanud masinavärk tõrkus. Võib-olla oligi Hispaania senine võimsus petlik. Tulid nad ju läbi ilmselgelt nõrgima alagrupi ning hirmkõvasid vastaseid ei kohanud nad ka kaheksandik- ja veerandfinaalides.

Hispaania koondise esitus oli justkui jätk juba Rio olümpial silma hakanud paigaltammumisele. Mängijad on tasemel, kuid asjad ei õnnestu enam nii nagu varem. Pole õiget nälga. EMi ajaks läbis Hispaania koondis küll mõningase noorenduskuuri, kuid nagu näha, abi sellest polnud. Nii kummaline, kui see ka ei tundu, Hispaanial polnud poolfinaalis kogu meeskonda käivitavat liidrit. Ässad üritasid, kuid see polnud meeskonna mäng.

Sloveenia edu alus on aga just meeletu meeskonna vaim. Just see aitabki ka tasemelt keskmikel, olulistel hetkedel enesekindlalt tegutseda. Tavaliselt tekib hea vaim edu lainel. Eduks on aga vaja liidreid, mängijaid, kes muudavad platsil olles ka oma kaaslased paremaks. Sloveenial on sellised mehed olemas. Neist on selle turniiri jooksul palju räägitud. Need mehed on Goran Dragic ja Luka Doncic.

Hispaania vastu ei pidanud neist kumbki hiilgama meeletu punktiskooriga. Mõlemad panustasid hoopis meeskonnale. Dragic: 15 punkti, 6 lauda, 5 söötu. Doncic: 11 punkti, 12 lauda, 8 söötu. Tasub rõhutada, et Doncic on 18-aastane tagamängija. Tõsi, erakordne tagamängija, oma 201 sentimeetrise pikkusega. Nende kahe mehe omavaheline keemia on Sloveenia koondise liikuma panev jõud. Turniiri käigus on selle keemia osadeks saanud kogu meeskond.

Müts maha ka peatreener Igor Kokoskovi ees. Selles, et Sloveenia meeskond mängib just nii nauditavat korvpalli, on tal hindamatud teened.