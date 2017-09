Korvpalli EMi kommentaar | Kvaliteetse korvpallimaa koondise räbalad riismed

Kreeka korvpalli on aastakümneid kaunistanud kvaliteedi märk. Võimsate klubide tuules on tiitlivõistlusteks saadud kokku tugevad koondised, mida on vedanud kindlameelsed liidrid. Veel kümmekond aastat tagasi oldi igal turniiril tiitlipretendendid.

Suurepärast korvpalli näidati ka kaks aastat tagasi toimunud EMil. Kogu turniiri käigus saadi vaid üks kaotus - veerandfinaalis jäädi kahe punktiga alla hilisemale meistrile Hispaaniale ning kokkuvõttes saadi väärikas 5. koht.

Tänavusel EMil on aga Kreeka oma kunagise hiilguse hale vari. Üksikuna võttes on koosneb meeskond headest mängijatest - võidetud on Euroliiga meistritiitleid ja igapäevaselt pallitakse heal tasemel sarjades, kuid selles seltskonnas puudub liider. Selline mees nagu kunagi oli Dimitris Diamantadis ja viimati veel Vassilis Spanoulis. Need olid mängijad, kes võtsid kõige raskematel hetkedel ohjad oma kätte ja vedasid meeskonda.

EMi alagrupiturniiril on suudetud alistada vaid selge autsaider Island ning täna seisab ees mäng elu ja surma peale Poolaga. Võit viib meeskonna kaheksandikfinaali, kaotus lõpetab turniiri. Eilne allajäämine Soomele, näitas aga selgelt meeskonnas valitsevaid suuri probleeme.

Tuleb välja, et kõik need head korvpallurid: Kostas Sloukas, Evangelos Mantzaris, Nick Calates ja isegi karjääri jooksul suuri korve visanud Georgios Printezis ja Ioannis Bourousis, pole mehed, kes suudaksid olla oma meeskonna vaimsed liidrid. Mängijad, kes muudavad teisi paremaks, hoolitsevad selle eest, et kõik võitleksid viimse vereteligani, hoiaks meeskonda koos ühtse rindena ning oleks seejuures ise selles kõiges suurimaks eeskujuks.

Soome vastu nägime hoopis hüsteerilist ja olematu sisemise distsipliiniga kampa. Kreeka, kes on alati silma paistnud tugeva kaitse ja hea distsipliiniga, tegi ise kõik selleks, et mitte võita. Murdehetkel teeniti rumal ebasportlik viga ja otsa ka tehniline ning Soome sai ühe rünnakuga kuus punkti. Lõpuminutil üritati aga fustratisooni tipphetkel ebasportliku maadlusvõttega peatada soomlaste noort liidrit Lauri Markkaneni.

See mäng iseloomustas väga hästi Kreeka koondise kogu senist turniiri. Peataolek, ühtsuse puudumine ja võimetus leida enda hulgast liidrit, ei lubagi neil kõrgesse mängu sekkuda. Poolaga kohtumise eel jäi neil vähem kui 24 tundi, et teha hädavajalikud ja ausad järeldused ning leida enda seest sisemine jõud, mis aitaks kampa korvpallurreid liita taas meeskonnaks. Seejuures pole lootust edule, kui seltskonnast ei kerki esile Kreeka korvpalli uus liider.