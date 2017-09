KORVPALLI EMi KOMMENTAAR | Kahe sümpaatse korvpallimaa suur võimalus

Tänane Läti ja Sloveenia vaheline korvpalli EMi veerandfinaal on mõlema meeskonna jaoks suur võimalus. Mõlema riigi koondisest räägiti kui EMi mustast hobusest - meeskonnast, kes võib kaasaegse EMi mõistes esimest korda jõuda tiitlivõistluse medalini. Võit veerandfinaalis tagaks ka osalemise medalimängudel. Mitte veel medalit ennast, aga võimalust.

Seniste mängude põhjal vääriksid mõlemad edasipääsu. Võib-olla on see tingitud isiklikust emotsioonist - mõlemas meeskonnas mängib mitmeid väga sümpaatseid korvpallureid - võib-olla soovist näha medalimeeskondade hulgas mõnda uut ja huvitavat tiimi, kuid just nende esitused on seni jätnud kõige sügavama mulje.

Mõlema maa korvpallikoondise ajalugu on pisut sarnane. EM-finaalturniiridel ollakse alalised külalised, kuid märkimisväärset edu pole saavutatud.

Läti korvpalli tõelised edulood jäävadki kaugetesse kolmekümnendatesse. Esimesel EMil 1935. aastal krooniti nad tšempoiniks, 1939. aastal saadi kaela hõbemedalid. Heal tasemel korvpalli mängiti ka Nõukogude Liidu koosseisu kuuludes. Sellel perioodil jõudsid mõnedki lätlased suurriigi koondisse ja võistid tiitlivõistluste medaleid.

Alates 1993. aastast, on iseseiva koondisena vaid kahel korral jäädud EM-finaalturniirilt eemale, kuid sinna pääsedes, pole suuri tegusid tehtud. Parimad tulemused pärinevad 2001. aastast, kui Türgis saadi 8. koht. Sama tulemuseni jõuti ka kaks aastat tagasi. Mõlemd need saavutused on seotud praeguse peatreeneri Ainars Bagatskisega. 2001. oli ta veel koodnise mängija, kaks aastat tagasi aga juba peatreener.

Läti parimad korvpallurid on parimas mängumehe eas ning neid toetab erakordse talendina noor Kristaps Porzingis. See seltskond vääriks EMilt suurepärast tulemust. Vääriks medalit.

Sloveenia oli aastakümneid tugeva korvpallimaa Jugoslaavia osa. Iseseisvalt on EM-finaalurniiridel mänginud alates 1993. aastast, kuid seni on jäänud parimaks 2009. aastal saadud 4. koht. Häid korvpallureid on sloveenide hulgas olnud ka viimastel kümnenditel, kuid probleemiks on olnud nende kõikide koondisse saamine.

Seekordne EM on Sloveenia jaoks mõneti sümboolne. See jääb viimaseks nende liidrile Goran Dragicile ja on esimene nende lapstähest juba noorukiks sirginud Luka Doncicile. Raske on vastu vaielda väitele, et selle koosluse medalivõit oleks ilus.

Seega on ühe või teise eelistmine maitse küsimus. Kes ei suuda otsustada, kumba pooldada, võib lihtsalt nautida mängu ilu. Täna, kell 21.30.