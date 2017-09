KORVPALLI EMi KOMMENTAAR | EMi seni parim mängija: Venemaa mootor Aleksei Šved

Korvpalli EMi kõige tähtsamad mängud on veel ees - homme alustatakse veerandfinaalidega - kuid alagrupiturniiri ja kaheksandikfinaalide põhjal on kerkinud esile mängijad, kellede hulgast võiks otsida kogu turniiri parimat.

Kõige sügavama mulje on seni jätnud Venemaa koondise mootor Aleksei Šved. 28-aastane tagamees mängib sellel turniiril oma karjääri parimat korvpalli. Tema seni keskmised näitajad on 23,7 punkti ja 6,7 söötu.

Švedile ei saa teha etteheiteid, nagu ta võtaks mängu liiga palju oma õlule. Ta teeb seda täpselt parasjagu, tegutsedes enesekindlalt, targalt, rahulikult ja ka kaaslastele võimalusi luues. Kaheksandikfinaalis Horvaatia vastu oli Venemaa mäng iseenesest lihtne. Katte abil loodi olukord, kus Švedi vastu jäi pikem ja aeglasem mees ning see võimaldas tal üks-üks mänguga olukordi lahendada. Kui aga horvaadid otsustasid kaitses kokku tõmmata, leidis ta sööduga vabaks jäänud kaaslase. Lihtne ja toimiv.

Nii ongi Švedi tuules saanud särada ka teised venelased. Eriti tõhusalt on tema mäng muutnud paremaks ja kasulikumaks tsenter Timofei Mozgovi.

Konkurentsi jäänud meeskondadest on silmapaistvalt tegutsenud ka lätlaste noor ebajumal Kristpas Porzingis. Rünnakul toimetab noor lätlane tõesti võimsalt - ühtviisi ohtlik on ta viskajana, kui ka palli korvi surujana. Miinusaena on hakanud silma pisut kesine kaitsemäng.

Üllatuslikult on kasuteguri näitaja poolest kõrgel 7. kohal ka teine lätlane Janis Timma. Kahtluseta on temagi mängimas oma parimat ja stabiilsemat turniiri. Timma vastab tänapäeva korvpalli standarditele, kus mängija on ühviisi ohtlik kolmese joone taga, kui ka füüsiliselt tuegava mehena korvi all.

Müts tuleb maha võtta Hispaania veterani Pau Gasoli ees. 37-aastane mees on kogunud keskmiselt 15,6 punkti ja 8,4 lauapalli. Veidike pisendab nende numbrite tähtsust teadmine, et Hispaania jaoks olid alagrupimängud kergeks jalutuskäiguks ning seni on turniiri jooksul saadud vaid kaks tõsist mängu: Horvaatia ja Türgiga. Kuid olgu vastaseks kes tahes, Gasol on seni olnud Hispaania meeskonna selge liider.

Lätlased peavad homses veerandfinaalis leidma võtme, kuidas pidurdada Sloveenia liidrit Goran Dragicit. Väidetavalt viimast korda EMil Sloveeniat esinava tagamehe pidurdamisega pole seni tulnud toime ükski vastane. Tõsi, Ukraina vastu langes ta oma tasemelt pisut alla, kuid see mäng võideti nii kindlalt, et tema maksimum polnud sellel päeval Sloveenia jaoks kuigi oluline.

Näitajate poolest tasuks veel märkida ka serblast Bogdan Bogdanovici ja Saksamaad esindavat Dennis Schröderit.