Korvpalli EMi kangelane tõmbas koondisekarjäärile joone alla

31-aastane Goran Dragic, kes vedas Sloveenia korvpallikoondise esmakordselt Euroopa meistriks, teatas eilsel pressikonverentsil, et teeb rahvuskoondisega lõpparve.

"Ma saavutasin selle, mida soovisin ja arvan, et just praegusel hetkel on õige aeg lõpetada," sõnas Dragic, kes viskas EM-finaalis Serbia vastu 35 punkti ja valiti turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Kuna tagamängija esindab NBA klubi Miami Heati, poleks ta saanud novembris algavas MM-valiksarjas Sloveeniat niikuinii aidata. Dragic lendab tagasi USA-sse juba homme.

Esmaspäeval tervitas kodumaale tagasi saabunud kuldset Sloveenia koondist Ljubljanas üle 20 000 inimese.