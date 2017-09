Korvpalli EM-i esimene veerandfinalist on Sloveenia

Võitjate resultatiivseim oli ameeriklane Anthony Randolph 21 punktiga, 14 silma lisasid Luka Doncic ja Klemen Prepelic. Ukrainlastel kogus ainsana üle kümne punkti Maksim Pustozvonov (11).

Sloveenia veerandfinaali vastane selgub paarist Läti - Montenegro, kes kohtuvad homme kell 12.30.

Täna kell 15.15 pannakse pall mängu Saksamaa - Prantsusmaa kaheksandikfinaalis, 18.45 kohtuvad Soome ja Itaalia ning 21.30 Leedu ja Kreeka.

Korvpalli EM: Sloveenia - Ukraina

Lõppskooriks jääb 79:55.

Neli minutit lõpuni. Sloveenia eduseis 74:47.

Mänguks ei paista enam minevat (kas üldse kunagi läks?). Viimane veerand algab seisul 68:43.

5.20 jäänud kolmandat veerandit mängida, Sloveenia edu 48:34.

Doncic ja Prepelic on visanud 10 punkti, Ukrainal Pustozvonov 8 punkti. 2-p visete tabavus Sloveenial 45 %, Ukrainal 36 %, 3-p visked 40 % - 22 %, lauapallid 23 - 17, pallikaotused 4-8, blokid 2-5, vead 8-15. Sloveenia suurim edu on olnud 17 silma.

Esimene poolaeg lõpeb Sloveenia 15-punktilise paremusega 42:27. https://twitter.com/netobasket/status/906462314496491520

56 sekundit jäänud poolaega mängida. Sloveenia kindlas 40:25 edus.

Kohe tuleb vastu Randolphi kaks punkti - 33:21. Ei pääse ukrainlased kuidagi lähemale.

Koltšenko tabab keskpositsioonilt ja teeb seisuks 31:21.

Sloveenia võttis aja maha 6.08 enne poolaja lõppu 31:19 eduseisus.

Sloveenia võidab avaveerandi 26:17.

Doncicil juba 10 punkti koos https://twitter.com/realsplusk/status/906453491933224962

1.17 veerandaja lõpuni, Sloveenia edu 19:12. Ukraina võtab aja maha.

5.43 esimest veerandaega jäänud mängida, Sloveenia ees 9:5.

7:3 Doncici soolo jätkub.

5:3 Sloveenia ees. Doncic on toonud kõik punktid.

3:0 Doncic avab kolmesest skoori.

Sloveenia algviisik: Dragic, Muric, Blazic, Vidmar, DoncicUkraina algviisi: Lukashov, Lypovyy, Korniyenko, Kravtsov, Koniev

Hümnid kuulatud, mõned minutid veel ja läheb mänguks! https://twitter.com/Tilen_Jamnik/status/906448833701445633

Sloveenia - Ukraina paari võitja kohtub veerandfinaalis Läti või Montenegroga: https://twitter.com/OlympoDeportivo/status/906446707474477056

Sloveenide saabumine soojendusele: https://twitter.com/gregapenny/status/906443013274128384

Sellised on tänased vastasseisud: https://twitter.com/baskethabercini/status/906412342623252482