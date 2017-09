Kommentaar | Mis juhtub, kui Euroopa meistriks tuleb Soome?

Korvpalli EM-finaalturniir peaks siitkandi rahvast tegelikult korralikult sütitama, sest ümberkaudsed naabrid on siiani teinud mehetegusid ja astunud veenvalt play off’i.

Okei, Leedu on teada-tuntud tegija, nagu põhimõtteliselt ka Venemaa ja ega see Lätigi kehvem pole. Aga soomlased näitasid kodus sitket mängu ja on õigustatult Istanbuli sõitmas.

Soomega on tegelikult selline lugu, et pole vaja üldse väga imestada, kui nad ka play off’is muudkui edasi rühivad. Esimene vastane, Itaalia, peaks hetkel olema võidetav, aga siis tuleb vastaseks võimas Serbia. Aga vot on tol päeval Markkanenil, Koponenil ja näiteks ka Salinil imehea päev ja ka serbid kukutatakse. Ja siis on kogu Soome rahvas „tagajalgadel“, see annab meestele vaid indu juurde ja poolfinaalis saadakse jagu ka Leedust ning ollaksegi finaalis Hispaania vastu. Ja ongi vaja veel vaid see viimane võit võtta ning sensatsioon on olemas! See oleks lugu, mida räägitakse mitte ainult spordiringkondades veel aastasadu.

Heakene küll, see on ikka vist pisut ulmeline stsenaarium, aga usun, et veerandfinaali jõuavad põhjanaabrid küll.

Päriselus läheb vist ikkagi nii, et nii Leedu kui Läti jõuavad soomlastest kaugemale. Samas – veerandfinaalides võib kõike juhtuda. Lätit veab noor, kuid juba suur staar Porzingis, selle mehega „kaarutavad“ nad veel pikki aastaid. Kas juba sel suurturniiril jõutakse medalitele või järgmistel, aga kindlasti nad seda suudavad.

Lõpetuseks ikka väike ennustus ka, ei hakka finalisti ja võitjat pakkuma, aga poolfinaalides lähevad vastamisi Hispaania – Läti ja Leedu – Serbia. Eks ole paista, kas peab järgmisest nädalast Viasati koridorides pilk maas mööda seinaääri käima või saab selja sirgu lüüa. Igal juhul põnevust on, nii et tapab.

