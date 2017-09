Kes on Sloveenia korvpallikoondise imeliselt mängima pannud Igor Kokoškov?

Kui keegi on endale käimasoleva korvpalli EM-i ajal treenerina nime teinud, siis selleks meheks on Sloveenia koondise peatreener Igor Kokoškov.

45-aastase serblase juhendamisel on meeskond jõudnud finaali ja Sloveenia on ainus tiim Euroopa meistrivõistlustel, kes püsib kaotuseta! Kõik suured on saanud vähemalt korra kõrvetada.

Ei maksa siiski arvata, et Kokoškov tuli turniirile täiesti tundmatu mehena. Vastasel juhul poleks teda Sloveenia koondise etteotsa palgatud. Kokoškov on teatud liinis olnud teerajaja juba pikemat aega.

Ta on esimene mitteameeriklasest treener NCAA-s (Missouri ülikooli abitreener 1999-2000), esimene mitteameeriklasest treener NBA-s (LA Clippersi abitreenerina 2000-2001), esimene mitteameeriklasest treener, kes tulnud NBA meistriks (Detroit Pistonsi abitreenerina 2003-2004), esimene mitteameeriklasest treener, kes on osalenud NBA Tähtede mängul (2006. aastal). Suunal korvpalli sünnipaiga USA poole on Kokoškov olnud Euroopa treeneritele teerajajaks.

Treeneri karjääri alustas ta olude sunnil väga vara, kuna autoavariisse sattumine lõpetas lootustandva mängijakarjääri. Kõigest 24-aastaselt oli Kokoškov Belgradi kõrgliiga klubi OKK peatreener. Rikaste korvpallitraditsioonidega Jugoslaavia aladel polnud niivõrd varajast tähelendu treenerina veel nähtud. Sealt edasi läks Kokoškov Belgradi Partizani süsteemi ja õige pea ookeani taha.

Erinevate koondistega on ta tiitlivõistlustel käinud korduvalt. Serbia ja Montenegro koondise abitreenerina 2004 olümpial ja 2005 EM-finaalturniiril, Gruusia koondise peatreenerina 2011, 2013 ja 2015 Euroopa meistrivõistlustel. Sloveenia koondise etteotsa palgati ta 2016. aasta jaanuaris.

Käimasolev EM on kulgenud imeliselt! Meeskond hingab ühes rütmis, Kokoškovil on õnnestunud luua ühtne tervik. Ja milline respekt peatreeneri aadressil koondise kapteni Goran Dragici poolt!