Goran Dragic: see võit oli oluline kogu Sloveenia rahvale

Eile õhtul koha finaalis taganud Sloveenia korvpallikoondise üks liidritest Goran Dragic ei suutnud pärast võitu tiitlikaitsja Hispaania üle emotsioone kontrolli all hoida, kuid tõdes, et nad olid finaalikohta väärt.

"Ma ei uskunud, et mäng selliseks kujuneb, sest Hispaania on väga tugev meeskond. Me ei hakanud neid kartma ja täitsime oma mänguplaani," oli Dragic ekstaasis.

Kahe miljoni elanikuga Sloveenia jaoks on tegemist aga ühe suurima saavutusega nende spordiajaloos. "See võit oli oluline kogu riigi rahvale ning eriti lastele, kes kannavad uhkusega Goran Dragici, Luka Doncici ja teiste mängijate särke," lisas peatreener Igor Kokoskov.