FOTOD | Vägeva viskekontserdi pakkunud Läti murdis korvpalli EMil veerandfinaali

Terve mängu juhtinud ja domineerinud lätlased võitsid avaveerandi 27:15, juhtisid poolajavileks 53:37 ja kasvatasid kolmanda perioodi lõpuks eduseisu juba 30-punktiliseks (82:52).

Leedu ootamatu väljalangemise järel ainsana Baltimaade au kaitsma jäänud Läti resultatiivsemad olid Jānis Timma 21 (kaugvisked 4/4) ja Kristaps Porziņgis 19 punktiga. Lätlased näitasid täna koguni 60%-list kaugvisete tabavust (15/25), lähivisete protsent oli samuti suurepärane - 59 (20/34).

Lisaks oluliselt kehvemale visketabavusele jäi Montenegro alla ka lauavõitluses (25:40). Nende suurim korvikütt oli kõik kuus kaugviset tabanud Bojan Dubljević 21 punktiga.

Läti läheb veerandfinaalis vastamisi Sloveeniaga.

Teistes tänastes 1/8-finaalides lähevad vastamisi Serbia-Ungari, Hispaania-Türgi ja Horvaatia-Venemaa.

Delfi kajastab mängude tähtsamad hetked otseblogi vahendusel.

Korvpalli EM: Läti - Montenegro

Läti võitis 100:68 ja pääses veerandfinaali.

Poolteist minutit enne lõppu on lätlaste edu 100:65.

Vahe taas 30 punkti - 94:64.

Viimase veerandi keskel on lätlaste eduseis 89:60. Meenutame, et lätlaste järgmine vastane on Sloveenia.

Läti liigub kindla võidu suunas - seitse minutit enne lõppu on nende edu 84:58.

Läti juhib 3. veerandi lõpuks 82:52.

Läti edu on juba 81:52.

Timma kolmese järel on seis 77:50. Lätlased on 21-st kaugviskest tabanud 13!

Porzingise kaugvise teeb seisuks 74:48.

Porzingis kasvatab eduseisu 61:40-le.

Läti on spurtinud juba ette 59:40.

Teine poolaeg on alanud.

Meeskondade liidrid avapoolajal:

Läti võidab avapoolaja 53:37. Timma on toonud 13 ja Porzingis 11 punkti.

Kaks minutit enne poolajavilet juhib Läti 49:33.

Bertans kasvatab lätlaste eduseisu 14-punktiliseks - 44:30.

Porzingis paneb kena kulbi.

Timma tabab veaga ja realiseerib vabaviske - 42:30.

Porzingis tabab vabavisked, jõuab 9 punktini ja viib Läti ette 39:30.

Strelnieks tabab kaugelt - 37:28.

Porzingis lõpetas lätlaste kolmeminutilise kuiva seeria. Läti juhib 31:24.

Bubljevici kaugvise teeb seisuks 27:24. Läti võtab vastaste 9:0 spurdi järel aja maha.

Montenegro alustab teist veerandit 6:0 spurdiga, seis 27:21 Lätile.

Läti võidab avaveerandi 27:15.

Timma kaugvise teeb seisuks 23:12.

Bertansi korvi järel on seis 20:12.

Blumsi kolmene viib Läti juba 18:10 ette.

Läti juhib 6-minutilise mängu järel 15:8. Porzingise arvel on viis punkti ja kolm lauapalli.

Porzingis avab isikliku skoori, viies lätlased 7:5 ette.

Vucevic seab tabloole viigi 3:3, kuid Timma viib Läti uuesti ette - 5:3.

Kahe mänguminuti järel juhivad lätlased Smitsi kaugviskest 3:0.

Läti ja Montenegro mäng on alanud!

Tere, korvpallisõbrad. Täna peetakse EM-finaalturniiril neli viimast kaheksandikfinaali. Alustuseks kohe põnev Läti ja Montenegro lahing!