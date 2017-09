FOTOD ja VIDEOD | Sloveenia korvpallikoondis jõudis juubelduste saatel kodumaale

Riigi pealinnas Ljubljanas võttis neid vastu meeletu rahvahulk. Mõningatel andmetel oli kohale tulnud inimesi 20 000, kuid tõenäoliselt on tegemist esialgse ja tagasihoidliku numbriga. Pühapäeval oli Istanbuli korvpalliareenil mängu vaatamas ainuüksi 7000 sloveeni.

Sloveenia korvpallikoondise jaoks oli see esimene medal täiskasvanute tiitlivõistlustelt ja kohe kuldne.

First scenes from Brnik airport and Kongresni trg square in Ljubljana. We're waiting on our great basketball players #EuroBasket2017 #mojtim pic.twitter.com/vBcluuB7NB

— #mojtim (@SlovenianSports) September 18, 2017