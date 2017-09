FOTOD | Goran Dragići 35 punkti viisid väikese Sloveenia Euroopa meistriks!

Dragić tegi oma suure töö ära teisel veerandajal, visates ühe perioodi jooksul koguni 22 silma. Mängu lõpus mees väsis ning vahetati puhkama - Sloveenia otsustas kohtumise viimased minutid ära ilma oma liidri platsil olemiseta!

Sealjuures oli väikeriigil lõpuminutitel puudu ka 18-aastane supertalent Luka Dončić, kes kolmandal veerandajal hüppeliigest väänas.

Võitjate ridades tõusis Dragići kõrval kangelaseks ka Klemen Prepelić 21 punktiga, Anthony Randolph tõi 11 silma. Serbia resultatiivseim oli 22 punktiga Bogdan Bogdanović, Milan Mačvan lisas 18 punkti.

Sloveenia jaoks oli tegu nende ajaloo esimese EM-tiitliga.

Turniiri sümboolsesse viisikusse valiti Goran Dragić, Aleksei Šved, Bogdan Bogdanović, Luka Dončić ja Pau Gasol, MVP-ks kindlalt Dragić.

Korvpalli EMi finaal: Sloveenia - Serbia

MVP on loomulikult Goran Dragić!

Sümboolne viisik on järgmine: Goran Dragić, Aleksei Šved, Bogdan Bogdanović, ühel jalal hüppav Luka Dončić ning Pau Gasol.

Ja nüüd on kõik! SLOVEENIA ON EUROOPA MEISTER!

Nüüd suudab Mačvan kolmese tabada, aga sellest on veel vähe. 92:85.

Serblased ei saa enam palli korvi. Blažićilt kaks vabaviset sisse.

Bogdanovići suur kolmene ei lähe ning Sloveenia saab palli kätte! Randolphit raiutakse pealtpanekuüritusel väga jõhkralt, aga kohtunikud neelavad sel hetkel vile alla. Ründelaud saadakse aga kätte ning 90:82 eduseis on tõsiasi!

Kaks vabaviset sisse ning Sloveenia on minut enne lõppu kuuega peal. 88:82.

Prepelićile tehakse kolmepunktiviskel viga ning sloveenidel on suur võimalus eduseisu kindlustada! Enne seda veel Serbia taimaut.

Dragić on viimased kaks minutit puhanud ning pole siiani taas platsile tulnud. Randolph paneb samal ajal koos veaga palli korvi - 86:82.

Prepelićilt veel üks suur vise ning Serbia võtab taimaudi! 84:82.

Randolph vabaviskejoonelt kahest kaks. 82:82.

Bogdanović viib Serbia uuesti ette. 80:82.

Dragićilt veel üks pallikaotus. Tema energia näib olevat otsakorral.

Prepelić paneb aga kohe väga valusa ja raske kolmese vastu! 80:78. Neli minutit jäänud.

Mačvan viib Serbia juhtima! 77:78.

Dragić üritab veel ühte hullu kolmest, aga eksib taas. Sloveenia rünnak seisab.

Lučić unustatakse korvi alla täiesti vabaks ning ta vähendab vahe ainult ühele punktile. 77:76!

Dragićilt veel üks äss kaare tagant. Kuus minutit mängida.

Micić saab endale teesklemise eest tehnilise vea. Dragić eksib vabaviskejoonel.

Dragić on tagasi platsil. Esimene kolmene läheb täiesti mööda.

Bogdanović tassib Serbiat. 77:72.

Dončić vaatab (või siis ei vaata) samal ajal mängu pingilt niimoodi:

Blažić ärkab ellu! Neli punkti lühikese ajaga ning vahe püsib seitsme peal. 77:70.

Gudurić võtab Sloveenia kiirrünnaku maha ning saab ebasportliku vea.

Dragić puhkama. Kas Sloveenia peab vastu?

Veerandi viimase rünnaku võttis enda peale Dragić, kes teenis retke vabaviskejoonele. Kahest kaks ning kolmas veerand lõpeb Sloveenia 71:67 eduseisus! Mehelt endalt 35 silma.

Bogdanovićilt veel üks poolhull kaugvise ja Serbia on taas kahe peal! 69:67.

Prepelićilt kaks vabaviset, teisel pool vastab kaugelt Birčević. 69:64.

Dragićilt veel kaks juurde. 67:61.

Randolphilt kaks punkti juurde. Seda oli Sloveenial vaja kui õhku. 65:61.

Stimać paneb korvi alt kaks punkti ära ning vahe on sulanud vaid kahele punktile! Dragić röögib taimaudi ajal oma meeste peale, enne kui jutujärje peatreenerile loovutab. 63:61.

Dončić on pingil vaat et pisarates. Tundub, et tema enam täna väljakule ei tule.

https://twitter.com/Eurohoopsnet/status/909503983559069697

Prepelići kolmene läheb ässaks. Serbia on veel kaotusseisus, aga initsiatiiv on totaalselt nende käes.

Bogdanović ärkab ellu. 63:59.

Sloveenia ei saa 24 sekundiga viskele. Dončić ja Dragić on mõlemad pingil.

https://twitter.com/Eurohoopsnet/status/909502947763130368

Tundub, et probleem on siiski hüppeliigeses. Fännid hoiavad peast kinni, mees talutatakse kaaslaste vahel pingile.

Ai-ai-ai. Dončić kukub pikali ning hoiab karjudes põlvest kinni....

Sloveenidel on tekkinud nüüd väike ebakindlusemoment. Kas Serbia suudab selle ära kasutada?

Dragićilt keskpositsioonivise. 31 on sellel mehel juba koos. 63:53.

Endine Pärnu pallur ja praegune Suurbritannia koondislane on samuti hämmingus: https://twitter.com/TeddyOkereafor/status/909501350488055808

Marjanović vähendab vahe taas ühekohalise arvuni. 61:53.

Vidmar vajutab koos veaga pealt! Sloveenia fännid rõkkavad. 61:49.

Dragić alustab teist poolaega sealt, kust ta esimese lõpetas! Tabav kolmene rünnakuaja viimasel sekundil ning edu juba vahe juba 12. 59:47.

Teine poolaeg on alanud!

Madis: Sloveenia🏀🔥

Goran Dragićilt totaalselt sõge avapoolaeg, eriti teine veerand. 26 punkti 16 minutiga... Kui seal teiseks poolajaks ka midagi varuks on, võib siit vabalt tulla 40-punktiline esitus. MVP-s ei tohiks kahtlustki olla, kui Sloveenia siit võidu saab.

https://twitter.com/Eurohoopsnet/status/909497654865997824

Poolaeg on lõppenud! Goran Dragić on mees missioonil. 26 punkti tema arvel, Sloveenialt kokku 56! Eduseis üheksa silma.

Dragić jätkab hullu kütmist. 20 punkti veerandajaga, 26 punkti poolajaga! 56:47.

JA VEEL ÜKS! 54:43!

Dragićilt üks kolmene veel otsa! 21 punkti juba tema nimel. 51:43.

Dragić tagasi platsil ning pall taas korvis. 48:40.

Uskumatu olukord: meeskonnad on kahepeale tabanud kõik 21 vabaviset!

Dončićilt suur kaitselaud, mille ajal teeb Gudurić talle vea. Noormees paneb mõlemad vabavisked sisse. 46:38.

Lučić saab näitlemise eest tehnilise vea. Vesi Sloveenia veskile.

Vau! https://twitter.com/FIBA/status/909494969181798401

Värskelt mängu tulnud Gudurićilt kolmene ning Serbia on mängus tagasi. 43:38.

Sloveenia fännid karjuvad taaskord vabaviskejoonele asuvale Dragićile "MVP, MVP". 43:32. Sloveenidel on hoog sees, Dragićilt juba 16 silma.

Mäng on ülimalt intensiivne. Prepelić paneb üheksalt meetrilt kolmese sisse! 41:32.https://twitter.com/Sportando/status/909494734195970048

Dragićilt veel ka vabavisked sisse. 12 punkti, 3 lauapalli, 3 korvisöötu juba tema nimel. 36:28.

Dragić on sloveenide vedamise enda peale võtnud. 34:28.

Luka Dončić! 18-aastane noormees võtab ise oma korvi all lauapalli, sööstab üle väljaku, poeb mitme serblase vahelt läbi ning surub palli korvi! 32:28!

Prepelićilt kohe vastu! 30:28.

Birčević paneb serblaste eest veel ühe kolmese. 27:28.

https://twitter.com/FIBA/status/909491558990385155

Bogdanović tuleb taimaudi järel välja ning paneb sloveenidele kolmese näkku. 25:25.

Rumal lahendus serblastelt, Randolphilt vaheltlõige ning Dragić toob korvi alt kiired kaks punkti ära. 25:22.

Randolphile tehakse kolmesekaare taga viskel viga ning ameeriklane paneb kõik kolm viset sisse. 23:22.

Avaveerand on lõppenud! Sloveenia 20, Serbia 22.

Marjanović võtab Dončići poolkiires väga jõuliselt maha ning sloveenid nõuavad ebasportlikku viga.

Taas Prepelić. Mõlemal tiimil toimib rünnak esialgu väga kenasti.

Prepelić vastab kolmesega. 16:18.

Serblased otsivad korvi all oma suurt Bobani päris tihti. Bogdanović toob kaks punkti ära ning Sloveenia võtab viiepunktilises kaotusseisus taimaudi. 13:18.

Dragić on ka mängus sees ning viskab neli punkti järjest. 11:14.

Randolph tuleb mängu ja teeb kohe Marjanovićile vea. 7:10.

Mačvan toob kaks punkti Serbiale ning kaks õnnestunud rünnakut viivad Serbia 8:7 ette.

Esimesed punktid ka Dončićilt. 7:4.

Dončić üritab juba hullu kolmest, aga paneb mööda. Järgmisel rünnakul suudab Murić taas skoori teha. 5:2.

Kuzmić alustab kahesega, aga Murić vastab kohe kolmesega! 3:2.

Mäng algas!

Sloveenid on teinud algkoosseisus suure muudatuse: Randolph alustab täna pingilt, tema asemel on viisikus Murić.

Mõlemal tiimil on fänne kohal päris omajagu. Veel viimased soojendusketid ja kohtumine võib alata!

Kõlavad hümnid.

Serbia ja Sloveenia fännid on tribüünil juba kohad sisse võtnud!

