Finaalturniiril särav korvpallur: vahetaksin kõik NBA auhinnad EM-medali vastu

Philadelphia 76ersis mängiv horvaat Dario Šarić eelistaks NBA individuaalsetele auhindadele korvpalli EMi medalit.

23-aastane Šarić kandideeris oma debüüthooaja järel NBA aasta uustulnuka auhinnale, kuid jäi sellest napilt ilma.

"Isegi kui ma oleksin selle võitnud, vahetaksin selle rahvuskoondisega võidetud medali vastu. Me pole nii ammu medalit saanud (viimati 1995. aastal - toim)," sõnas Šarić, vahendab FIBA lehekülg.

C-alagrupis Hispaania järel teise koha saanud Horvaatial tuleb kaheksandikfinaalis vastu astuda Venemaale. "See on ülioluline mäng. Oleme tihti edule üsna lähedal olnud, kuid just play-offi avaringis välja kukkunud. Kui suudame selle võita, saaksime veerandfinaali juba palju pingevabamalt mängida," lisas Šarić, kes on tänavusel EMil visanud keskmiselt 15,2 punkti ja võtnud 11 lauapalli mängu kohta.

Kaheksandikfinaalidega alustatakse laupäeval, Horvaatia-Venemaa mäng peetakse päev hiljem.