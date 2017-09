EM-i poolfinaali eel | Pau Gasol kiidab 18-aastast Luka Dončićit: teda ootab ees suur tulevik NBA väljakutel

Hispaania korvpallilegend, kolmekordne Euroopa meister ja maailmameister Pau Gasol kiitis EM-i poolfinaali eel vastaste 18-aastast mängujuhti Luka Dončićit.

"Temas on palju talenti," vahendab Gasoli sõnu Hispaania väljaanne "El Partidazo de Cope". "Ta on olnud EM-il Sloveenia edu võti. Temast kasvab suur mängija NBA-s, tal on olemas kõik vajalikud eeldused." Julgemate prognooside kohaselt on sloveen tuleva aasta NBA draftis valik number üks.

Sama noorelt kui Sloveenia imelaps Dončić pole mitte keegi EM-finaalturniiridel sedavõrd eredalt säranud. Tänased legendid Arvydas Sabonis, Dražen Petrovic, Vlade Divac, Toni Kukoc tegid EM-il suuri tegusid 19-aastaselt.