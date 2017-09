Djordjevic lükkas võidukoorma sloveenidele: nemad on finaalis favoriidid

Täna õhtul kell 21.30 kohtuvad Istanbulis korvpalli EMi finaalmängus Serbia ja Sloveenia. Serblaste peatreener Aleksandar Djordjevic lükkas suure mängu eel favoriidikoorma sloveenlaste õlule.

"Sloveenia on favoriit, sest nad on turniiri jooksul näidanud kõige paremat ja nauditavamat korvpalli. Nende enesekindlus on kasvanud iga järgneva muljetavaldava võiduga," lausus Djordjevic.

"Kõike seda arvestades teame, et meil seisab finaalis ees väga keeruline ülesanne," lisas kogenud Djordjevic.

Suur finaal Serbia ja Sloveenia vahel algab kell 21.30.