Djordjevic kirus kohtunikke: me väärinuks lõpuminutitel võrdset kohtlemist!

Serbia koondise peatreener Aleksandar Djordjevic viskas pärast korvpalli EMi finaali allajäämist Sloveeniale kivi kohtunike kapsaaeda, kuid tunnistas samas, et vastased väärisid seda võitu rohkem kui nemad.

"Sloveenia väärib kuldmedalit. Nad tõid NBA kiiruse sellele turniirile oma tagamängijate ja söötudega. Me oleme viimastel aastatel võitnud neli hõbedat, jätkame tööd ja kord tuleb ka kuld," teatas Djordjevic.

Ühtlasi kirus serblane kohtunike vilepartiid. "Me väärinuks võrdset võimalust kulla eest heitlemiseks. Ma ei näinud seda viimasel kahel minutil, kuid see ei vähenda Sloveenia võidu väärtust. Aga siiski, me olime mängus ja siis tehti Lucicile suur viga, mis pidanuks tähendama kahte vabaviset. Pall ei kaalu enam 900 grammi, vaid 2,5 kilo. Ma usun, et me väärinuks õiglast kohtlemist, kuid ma ei näinud seda kahel viimasel minutil," kurjustas Djordjevic.