Boban Marjanovic: Serbiat ei peetud suurfavoriidiks, see annab meile lisamotivatsiooni

222 cm pikkune Serbia tsenter Boban Marjanovic ütles enne tänast korvpalli EMi finaali Sloveeniaga, et kuna neilt turniiri eel eriti palju ei loodetud, on motivatsioon kulla eest võidelda veelgi suurem.

"Inimesed ei uskunud, et me finaali jõuame, sest osad meie parimad mängijad on puudu. Kuid meie uskusime ja see on meeskonna juures kõige tähtsam," rääkis Marjanovic EM-turniiri koduleheküljele.

Keskmängija lisas, et kullamäng tuleb raskem kui poolfinaal Venemaaga. "Peame oleme väga keskendunud ning peatama (Goran) Dragici ja (Luka) Dončići. Ma arvan, et me oleme suutelised võitma, kuid Sloveenia alistamiseks tuleb mängida paremini. Nad on raske tiim, kelle vastu mängida. Energiat on kõvasti vaja, mäng peab olema meeskondlik, kuid me seisame suure võimaluse ees," arutles Marjanovic.

Kullamäng algab täna kell 21.30. Venemaa ja Hispaania alustavad pronksimatši kell 17.