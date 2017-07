Võimas! Eesti korvpallikoondis võttis kontrollkohtumises Rumeenia varuosadeks

Juba avapoolaga enam kui 20-punktilise edu sisse saanud Eesti kasvatas vahe lõpuks isegi rohkem kui 30 silma peale. Tiit Sokk jagas mänguaega kõigile kaasas olevatele palluritele, platsile pääses ka noor Kregor Hermet.

Eesti ridades olid tulemuslikumad pallurid 12 punkti visanud Janari Jõesaar ja Kristjan Kitsing, kahekohalise summa sai 11 silma näol kirja ka Erik Keedus.

Eesti mängu protokoll:

Rumeenia mängu protokoll:

Eilses turniiri avamängus alistas Eesti Portugali 74:60, suurim skooritegija võitjate poolel oli 12 punktiga Kristjan Kitsing.

Rumeenia koondise peatreener Marcel Tenter võttis turniirile kaasa järgneva koosseisu:

4 Andrei Mandache (Oradea)

5 Iulian Orbeanu (Bukaresti Dinamo)

6 Catalin Petrisor (Oradea)

7 Jordan Watson (Cluj-Napoca)

8 Radu Paliciuc (Sibiu)

13 Alexandru Olah (Cluj-Napoca)

14 Titus Nicoara (Oradea)

21 Bogdan Tibirna (Oradea)

22 Vlad Corpodean (Pitesti)

25 Rolland Torok (Cluj-Napoca)

26 Catalin Baciu (Bukaresti Steaua)

44 Adrian Gutoaia (Galati)

Eesti - Rumeenia korvpalli kontrollmäng

Ivar Jurtšenko, Luso: Kitsingult kolmene ja lõppseis 87:55.

Ivar Jurtšenko, Luso: Algas viimane minut, Eesti juhib 84:55.

Ivar Jurtšenko, Luso: Rumeenlaste 22 paneb kohati päris toorelt, keegi kodanik Corpodean.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eichfuss viie veaga pingile. Ütleme nii, et rumeenlased töötlesid teda kõvasti. Aga selles suhtes tubli, et puksis julgelt vastu. Meeste mäng.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eichfuss ei ole täna jätnud kõige paremat muljet. Apsakaid nii kaitses kui rünnakul.

Ivar Jurtšenko, Luso: Lõpuni 4.50 ja vahe 30 punkti 78:48.

Ivar Jurtšenko, Luso: Laanelt kolmene, nii tuleb kümme tabavat kolmest lõpuks kokku.

Ivar Jurtšenko, Luso: Mängu lõpuni 8.29 ja Eesti peal 68:37.

Ivar Jurtšenko, Luso: Üks Eesti koondise poolehoidja on ka kohal. Sõitis rongiga Braga linnast poolteist tundi. Ütleme nii, et tasus tulla. Eesti koondis sõidab ka rongiga, Rumeeniast üle.

Ivar Jurtšenko, Luso: Enne viimast veerandaega Eesti peal 66:37. Hermetilt lõpusekundi korv!

Ivar Jurtšenko, Luso: Kitsing löödi põrandale pikali ja meie habemik oli valmis mees-mehe vastu võitlust alustama. Teised tulid vahele. Sõprus.

Ivar Jurtšenko, Luso: Hermet mängus ja teenis ründevea. Veerandaega minna 1.17, juhime 60:34.

Ivar Jurtšenko, Luso: Ai, ai. Nüüd läks pahasti. Hallik kukkus randme peale, parem käsi ehk see millega viskab. Vahetati välja.

Ivar Jurtšenko, Luso: Täna pole Hermet meil väljakul käinud, ülejäänud mehed on.

Ivar Jurtšenko, Luso: Sokk pani kolmese ja vastaste peatreener haaras peast kinni.

Ivar Jurtšenko, Luso: Pool 3. veerandajast mängitud ja Eesti peal 49:27.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eesti mäng on viimastel minutitel rünnakul olnud väga hapu. Aga seis muidugi lubab.

Ivar Jurtšenko, Luso: Teist poolt mängitud 2.43 ja rumeenlased võtavad taas aja maha. Seis 22:47.

Ivar Jurtšenko, Luso: Vastaste viskeprotsent mängust esimesel poolajal 23,3 (7/30) ja mööda pannakse ka teise poolaja alguses.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eesti koondis enne teist poolaega aru pidamas:

Ivar Jurtšenko, Luso: Teine poolaeg algab, Eestil viisikuga - Kangur, Talts, Sokk, Paasoja, Keedus.

Ivar Jurtšenko, Luso: Esimese poolaja statistika:

Ivar Jurtšenko, Luso: Eesti juhib poolaja järel Rumeenia vastu 43:22.

Ivar Jurtšenko, Luso: Poolaega minna 1.42 ja Soku vabavisete järel oleme peal 39:21.

Ivar Jurtšenko, Luso: Veel üks kolmene Kangurilt ja seis 37:18.

Ivar Jurtšenko, Luso: Pealtvaatajaid on lisandunud ja tuleb kogu aeg juurde. Vast 40-50 silmapaari tule juba kokku. Siin on väga ilusad päikeselised ilmad olnud, eks otse basseini äärest tulevad.

Ivar Jurtšenko, Luso: Kanguri kolmene viib Eesti ette 32:17. Poolaega minna 5 minutit.

Ivar Jurtšenko, Luso: Suurim vahe Eesti kasuks olnud 27:14.

Ivar Jurtšenko, Luso: Rumeenia peatreener Tenter võtab teist korda aja maha.

Ivar Jurtšenko, Luso: Poolaja lõpuni 8 minutit, Eesti peal 25:14.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eesti koondise resultatiivseim 6 punktiga Janari Jõesaar. Meil pallikaotusi 4, vastastel koguni 8. Lauavõitlus 10-10.

Ivar Jurtšenko, Luso: Esimene veerandaeg Eestile 18:11.

Ivar Jurtšenko, Luso: Meil mängujuhi vahetus, Laane sisse. Minna veerandaja viimane minut. Seis 16:8.

Ivar Jurtšenko, Luso: 6.44 mängitud ja Eesti peal 13:8.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eichfuss sel turniiril esimest korda väljakule, puhkama Hallik.

Ivar Jurtšenko, Luso: Esimene vahetus Eesti koondisel, Jõesaare asemel sisse Keedus.

Ivar Jurtšenko, Luso: Rumeenlaste mäng on praegu ikka päris rabe.

Ivar Jurtšenko, Luso: 4.31 mängitud ja Rumeenia võtab aja maha, seisul 4:11

Ivar Jurtšenko, Luso: Üle pika aja punkte Eestile. Ilus otsaaut, Jõesaar lõpetas.

Ivar Jurtšenko, Luso: Pea kaks minutit mängitud, Eesti peal 5:0.

Ivar Jurtšenko, Luso: Hallik nähvas kohe kolmese ära.

Ivar Jurtšenko, Luso: Eesti algviisik - Sokk, Puidet, Jõesaar, Talts, Hallik. Huvitav viisik Tiit Sokult.

Ivar Jurtšenko, Luso: Kümme pealtvaatajat tuleb juba ära. Aga see on kontrollturniiridel tavapärane. Eelmisel suvel Küprosel oli sama lugu, tuul ulgus saalis. Küljeuksed on lahti, et natukenegi õhku tuleks...

Ivar Jurtšenko, Luso: Hallik siis tuletas rumeenlastele meelde, et ta on kiire, visata võib tal lasta :)

Ivar Jurtšenko, Luso: Eesti koondisest on Rumeenia liigas mänginud Reinar Hallik ja Sten Sokk. Hallikul on 3-4 endist klubikaaslast täna vastas.

Ivar Jurtšenko, Luso: Algas mängijate tutvustamine. Kõigepealt Rumeenia, Eesti on täna niiöelda kodumeeskond.

Ivar Jurtšenko, Luso: Kuna Rumeenia esimene ametlik mäng on alles septembri alguses, siis me peaks eelduste kohaselt olema praegu paremas seisus kui vastased, aga eks mäng näitab. Eesti koondise esimene tähtis mäng on 5. augustil Skopjes.

Ivar Jurtšenko, Luso: Rumeenia koondise peatreener Marcel Tenter on aastaid tagasi Craiova klubis juhendanud ka Sten Sokku.

Ivar Jurtšenko, Luso: Täna läheb mäng päris tühjadele tribüünidele. Vast mõni üksik kohalik tuleb jalgpalliriigis kahte tundmatut korvpallisatsi vaatama. Homme, turniiri viimasel päeval, mängivad omavahel Portugal ja Rumeenia.

Ivar Jurtšenko, Luso: Rumeenia koondis on kohal koduliigas mängivate meestega, pluss ameeriklasest mängujuht Jordan Watson.

Ivar Jurtšenko, Luso: Tere kõigile Portugali väikelinnast Lusost. Eesti korvpallikoondis peab täna kohalikul turniiril oma teise mängu, vastaseks EM-finaalturniiriks valmistuv Rumeenia.