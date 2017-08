VIDEO | Super algus: Eesti korvpallikoondis alustas MM-i eelvalikturniiri võiduga Makedoonia üle!

Kohtumine algas eestlaste jaoks raskelt. Avaveerandi võitis Makedoonia 29:17, poolajaks suutsid Tiit Soku hoolealused vahe vähendada 42:43 peale. Punkt-punkti mänguna jätkunud kolmanda veerandaja järel olid tablool Eesti edunumbrid 63:61.

Mängu tähtsaimaks viskeks osutus Sten-Timmu Soku kolmene 2.02 enne lõppu, mis tegi seisuks 78:73. Seejärel korjasid võõrustajad endale mängu neljanda ebasportliku vea ning Janar Talts kasvatas 1.40 enne lõppu vabavisetest skoori 80:73. Viimase viskena tabas Vojdan Stojanovski 9 sekundit enne lõppu kolmese.

Rain Veideman viskas eestlaste parimana 26 punkti, Kristjan Kangur toetas teda 14 silmaga. Makedoonlaste liider oli Stojanovski samuti 26 punktiga. Lauavõitluses jäi Eesti peale napilt 37:33. Samas tegime aga rohkem pallikaotusi (11:7). Kõige rohkem juhtis Makedoonia 13 punktiga, meie suurim edu oli 7 silma. Pingilt tuli meil oluliselt rohkem abi, vahetusmeeste viskevõistluse võitsime 67:49.

2p-visked: Eesti 54,55 %, Makedoonia 61,76 %

3p-visked: Eesti 34,21 %, Makedoonia 30 %

Vabavisked: Eesti 73,91 %, Makedoonia 51,61 %

Kolmapäeval võõrustab Eesti Saku Suurhallis Kosovot, kellel on tabelis 72:68 võit kodus Makedoonia üle. Novembris algavale suurele MM-valikturniirile pääsemiseks tuleb saada kolme võistkonna seas vähemalt teine koht.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti võitis 80:76 ja ilus algus MM-i eelvalikturniirile on tehtud. Super!

Ivar Jurtšenko, Skopje: 40 sekundit minna ja rahvas hakkab saalist lahkuma, sest Eesti võidab!

Ivar Jurtšenko, Skopje: 73:80 Veideman vabaiskejoonelt 2/2. Tema arvel 28 punkti.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Neljas ebasportlik viga Makedooniale. Veideman niideti maha.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 73:78 Timmult kolmene. Nii vajalik.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti on nüüd päris pikalt istunud 75 punkti peal. Minna pisut üle kahe minuti.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Peatreener Sokk loopis veepudelit, hea et tehnilist ei saanud.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Tasovskile neljas viga, lauavõitluses pühiti minema Keedus.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Mõlemal tiimil on veel võimalik võtta kaks minutilist mõtteaega. Publik on saalis elavnenud ja väike toetus on Makedoonia meestel ikkagi olemas.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Teine pallikaotus otsa ning Tiit Sokk võttis aja maha. Normaalaega minna 3.07.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Halb pallikaotus Sokult ja oleme peal vaid kolmega 75:72.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 68:75 Kangur korvi alt.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 66:73 Halliku kolmene sunnib Makedoonia peatreenerit aru pidama. Koos meestega. Normaalaja lõpuni 5.31.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste peatreener teenis tehnilise. Tundub, et teist kohe otsa ei tule ja saab saali jääda.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 66:70 Veideman korvi lähistelt.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 63:68 Veideman läbiminekust. Kokku tema arvel 24 punkti.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 63:66 Paasoja kolmene, päris vabalt sai panna.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Neljanda veerandaja alguses meil väljakul - Talts, Laane, Paasoja, Veideman, Keedus.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 61:63 Talts korvi alt ja veerandaeg Eestile.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Käib veerandaja viimane minut.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 60:61 Kangur õigel ajal korvi all palli noolimas ja taaskord rünnakuaja viimase sekundi punktid.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 58:59 Küll imes kenasti Veidemani rünnaku lõpusekundi kolmese sisse!!!!!!

Ivar Jurtšenko, Skopje: 55:56 Hallikult kolmene.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 53:53 Paasoja nurgast kolmene ja taas viik jalul.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Chekovski pani mõlemad vabakad mööda.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Paasojale anti segases olukorras ebasportlik viga. Oleme ühega taga.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 51:50 Kangur kiirrünnakust.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 51:48 Hallik keskpositsioonilt. Esimesed punktid talle.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 49:46 Kangur vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kanguri vastu ebasportlik viga. Seekord korvi all. Juba kolmas ebasportlik Makedoonia meestele.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Oleme olnud juba kaks ja pool minutit kuival. Oleme taga 43:47.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kitsing sai viienda vea ja väänas veel õnnetult hüppeliigest.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste kardetud mängujuht Theodore teenis kolmanda vea.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kitsing teenis neljanda vea. Paha, paha algas Veidemani halvast söödust rünnakul.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Timmu jäi kohe teerulli alla. Vastaste Chekovski vajus meie mängujuhile toorelt peale. Elus.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Läks käima.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Teine poolaeg on kohe startimas. Meil väljakule viisik - Veideman, Sokk, Kitsing, Talts, Keedus.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Veidemanilt poolajaga 17 punkti, Kangurilt 7. Vastastel Stojanovski samuti 17 punkti peal, Tasovski lisanud 7.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Poolaeg Eestile 43:42. Mängus sees ja täiega!

Ivar Jurtšenko, Skopje: Hallik sai kolmanda vea ja pingile. Poolaega minna 40 sekundit.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 40:43 Kangurilt kolmene, hea eeltöö Sokult. Juhime!

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastased võtsid minuti. Poolaega mängida 2.35.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 40:40 Kangur realiseeris mõlemad vabavisked. Eesti koondis mängis tagasi 13 punktilise vahe.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 40:38 Paasoja vabaviskejoonelt ja uued vabavisked, sest Kangur ründelauas ja uuesti viga.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 40:37 Keeduselt kolmene ja oleme mängus sees.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 38:34 Talts vabaviskejoonelt 1/2.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 35:33 Talts korvi alt.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 35:31 Veideman läbiminekust, teisel veerandajal pidurdamatu.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Mehed ise viskasid mängu eel huumorit, et ei tea, kas Veideman ja Kangur üldse väljakule saavad, sest kontrollmängude statistika oli neil nii s..t. Õnneks said.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 34:29 Veidemanilt kolmene ja vastased on sunnitud aja maha võtma. Veidemani arvel 15 punkti. Hästi tassib praegu.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kitsingule kolmas viga ja pingile. Kangur tema asemele.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 34:26 Veidemanilt kolmene.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 32:23 Veideman keskpositsioonilt.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 32:21 Laane võttis ära mõlemad punktid.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Ebasportlik viga keskväljal Laane vastu.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 29:19 Veideman tabas mõlemad vabavisked

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastastel Stojanovski arvel 13 punkti, meil 5 punkti peal Veideman ja Sokk. Hetkel tagumiste pidu.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti kaotas esimese veerandaja 17:29. Ei olnud just paljulubavad 10 minutit.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 27:17 Veidemanilt taaskord vabavisetel 1/2.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 24:16 Veidemanilt nurgast kolmene, üle käe.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 20:13 Kangur realiseeris mõlemad vabavisked.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste mängujuht Theodore sai oma teise vea.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Ebasportlik viga keskväljal Veidemani vastu. Oleme taga 10:20.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 20:11 Veideman vabaviskejoonel kahest üks.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste kaptenil Stojanovskil juba kontos 9 punkti.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 16:10 Kitsingult kolmene, väga vajalik.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kaotusseisus 7:13 võttis Tiit Sokk aja maha. Mängitud 4.47.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Keeduse asemel tuli sisse Veideman.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 9:7 Sokk keskpositsioonilt. Vahepeal ei pannud me normaalseid viskeid ära.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 2:5 Talts korvi alt, hea eeltöö Sokult.

Ivar Jurtšenko, Skopje: 0:3 Sokult kolmene. Nõudis palli ja pani ära.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Mäng algas!

Ivar Jurtšenko, Skopje: Meie algviisik - Sokk, Talts, Keedus, Paasoja, Kitsing.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Ka mõned Eesti koondise toetajad on publiku sees märgata. Näiteks Pärnu meistriliiga klubi uus eestvedaja Johan Kärp.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Kohe algab meeskondade tutvustamine. Pealtvaatajate arvuks pakuks 500-600, mitte enam.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Veidemani remontimine mängu eel:

Ivar Jurtšenko, Skopje: Mängu alguseni 20 minutit. Meil soojenduse käigus kaks meest Jõesaar ja Veideman käe katki teinud. Lõikehaavad sees, vist pealtpanekute järel korvirõngast. Muidu kõik hästi.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Publikuga on Skopjes hapud lood. Aga meile peaks see sobima. Ei, seda mitte, et me oleme harjunud kodus tühjade tribüünide ees mängima. Lihtsalt publikult ei tule vastastele nii palju abi.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti koondise mängu näeb täna kohapeal 2,5 euro eest. Täpselt nii palju maksab pilet, 150 dinaari.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Makedoonia koondis:

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste peatreener Jordanco Davitkov astus karusammul saali. Makedoonia koondis jooksis välja, aru peetud. Aga publikut ei ole veel üldse. Õige pea pool tundi vaid alguseni.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Eesti koondise tänane joogivalik. Saal on mõistliku temperatuuriga, õhku jagub. Eriti arvestades, mis täna õues toimus. Kraade 40 lähedale.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Makedoonia koondises on ka kaks veterani. 37-aastane Gjorgij Chekovski (nr.14) ja 36-aastane Dime Tasovski (nr.10). Vastaste keskmine vanus on 29, meil 27.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Vastaste kõige ohtlikumad mehed on nr. 25, ameeriklasest mängujuht Jordan Theodore ja nr.8, koondise kapten viskava tagamängija kohal Vojdan Stojanovski. Nagu ütles Eesti koondise peatreener Tiit Sokk, siis nende kahe pealt tuleb teravus ja mängu ülesehitus.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Tänased kohtunikud tulevad Hispaaniast (Fernando Calatrava), Portugalist (Paulo Marques) ja Slovakkiast (Zdenko Tomašovic).

Ivar Jurtšenko, Skopje: Meeskond on saalis kohal. Kes venitab, kes kergelt viskab. Vastastest on tulejoonel vaid nende kodustatud ameeriklane Jordan Theodore. Esialgu üsna vaikne.

Ivar Jurtšenko, Skopje: Tere kõigile korvpallihuvilistele Makedooniast. Eesti korvpallikoondise esimese mänguni 2019. aasta MM-i valiksarja kvalifikatsioonis jääb kõigest tund ja veerand.