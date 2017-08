VIDEO | Makedoonias kohapeal viibinud Kosovo peatreener: eestlased on homses mängus kindlad favoriidid

Täna õhtupoolikul saabus Tallinnasse homme Eesti korvpallikoondisega kohtuv Kosovo meeskond. Rahvuskoondise peatreeneril Brad Greenbergil jätkus eestlaste kohta vaid kiidusõnu.

"Eesti mängib väga muljetavaldavalt. Neid juhendatakse väga hästi, nad on distsiplineeritud ja hästi üksteist mõistvad. Sa näed kohe, et nad mängivad nagu meeskond. Nad aitavad üksteist ja söödavad hästi," loetles ameeriklane põhjuseid, miks talle meeldib Eesti koondise mäng.

Greenberg pole eestlastega tutvunud ainult videote vahendusel, vaid käis vaatamas Makedoonia-Eesti kohtumist Skopjes kohapeal, kus Eesti võitis 80:76. "Ma ei lahkunud sellelt mängult hea tundega, sest te mängisite nii hästi," ütles ta täna lennujaamas, "Ma loodan, et suudame teiega võistelda."

Ka favoriidikoorma asetab Greenberg sujuvalt eestlaste kaela: "Ma arvan, et eestlased on homses mängus favoriidid. Nad suutsid võõrsil võita ning see näitab juba midagi."