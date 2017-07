TIPPHETKED | Eesti korvpallikoondis alustas suve kindla võiduga võõrsil Portugali üle

Eesti koondise kasuks viskasid Kristjan Kitsing 12, Janar Talts 10, Jaan Puidet 9, Kristjan Kangur 7, Janari Jõesaar 7 ja Martin Paasoja samuti 7 punkti. Meeste seas koondiste tasemel debüüdi teinud Kregor Hermeti arvele jäi 5 silma.

Tiit Soku juhendatav Eesti koondis sõitis Portugali 12 mehega. Valikusse mahtusid Sten Sokk, Rait-Riivo Laane, Jaan Puidet, Martin Paasoja, Janari Jõesaar, Erik Keedus, Kristjan Kangur, Kristjan Kitsing, Reinar Hallik, Janar Talts, Kregor Hermet ja Timo Eichfuss.

Eemale jäid endiselt vigastustest taastuvad Tanel Kurbas ja Rain Veideman, koondisega koos treenivatest meestest ei mahtunud valikusse ka Toomas Raadik. Juba varasemalt on teada, et koondise mängudest jääb sel suvel ja sügisel kõrvale Gregor Arbet.

Portugal - Eesti korvpalli kontrollmäng

Mäng läbi! Eesti alistas Portugali 74:60!

Kohtumise lõpuni on jäänud veel ainult 3 minutit ning Eesti on saanud turvalise 67:54 eduseisu.

Statistika 3. veerandaja järel:

Kolmanda veerandaja järel juhib Eesti 51:45.

Kolmas veerandaeg läheneb keskpaigale - Eesti on asunud 43:41 juhtima.

Esimese poolaja statistika:

Teise veerandaja järel juhib Portugal 36:35.

Teise veerandaja keskpaigaks on Eesti saanud 29:24 juhtima.

Huvilistele Eesti koondise statistikat ka, esimese veerandaja numbrid:

Avaveerandaeg Portugalile 20:18.

Esimene veerandaeg on jõudnud poole peale ning Portugal on haaranud napi 10:8 eduseisu.

Kohtumine on alanud! Mängitud on poolteist minutit ning seis on 2:2.

Eesti koondise algviisik - Talts, Kitsing, Paasoja, Sokk, Jõesaar

Vähemalt üks Eesti koondise toetusgrupp on ka kohal! Tuldi Portugali lauluvõistlusele, aga ei peetud paljuks 45 minutilist autosõitu Lusosse. Ja siin nad on!

Portugallastele on mängupaik väga tuttav, see on erinevate koondiste traditsiooniline treeninglaagrite paik. Eest koondis pole siin varem mänginud. Õige pea läheb hümnide mängimiseks, meeskondi tutvustatakse.

Selline vaatepilt avanes mängupaigas Luso spordihallis pool tundi enne kohtumise algust. Praeguseks on mõnikõmmend inimest tribüünidel koha sisse võtnud.

Tere korvpallisõbrad. Eesti meeste korvpallikoondis peab täna suve esimese kontrollmängu. Võõrsil astutakse vastu Portugalile.