Tiit Sokk tegi klaariks Vene eemale jäämise koondisest, Veidemani seis lubav

Eesti meeste korvpallikoondis võttis täna õhtupoolikul ette teekonna Portugali, kus homme ja ülehomme peetakse suve esimesed kontrollkohtumised. Vastasteks Portugal ning Rumeenia.

Eesti koondise peatreener Tiit Sokk võttis kaasa 12 mängijat ehk kõik koondise kandidaadid, kes on terved. Vigastusi ravivad Rain Veideman, Tanel Kurbas, Toomas Raadik ja Siim-Sander Vene. Gregor Arbeti kõrvale astumine on juba ametlikult välja hõigatud.

Sokk on vigastuste osas üsna murelik. "Kõikide paranemine on sel suvel miskipärast väga vaevaliselt läinud. Kui tavaliselt on arstide prognoosid pigem pessimistlikud ja sportlased tervenevad kiiremini, siis seekord võtab kõigil vigastusest tagasitulek kauem aega. Eranditult. Ei teagi kohe, mis jama see on. Arbet ei tulnudki ülesse. Kehv ilm võib-olla," üritas Sokk mingitki seletust leida.

Ta jätkas: "Siim-Sander Vene käis kaks päeva tagasi treeningut vaatamas ja ütles, et arstid lubavad tal vabaviskeid visata. Ainult vabavisetega on keeruline tulla. Ma ausalt öeldes ei looda enam, et ta liitub. Näib võimatu. Kurbase liitumine hakkab hinges samuti kahtlaseks muutuma. Ta pole veel haige jala peal asju teinud. Veidemanil on vähe kergem, tal on probleem käega. Füüsiline valmisolek on Veidemanil väga okei. Küsimus on ainult selles, millal ta käe lõpuni liikuma saab. Kurbas peab ka füüsiliselt alles konditsiooni jõudma. See on vähe keeruline. Kui ta järgmise nädala algusest treeninguid täismahus kaasa teha ei saa, siis ei klapi meil temaga," andis Sokk mõista, et tähtajad kukuvad ja kauem tagasitulekuga venitada lihtsalt ei saa. Mängud tulevad peale.

Veidemani kohta lisas peatreener julgustava hinnangu. "Siiani on ta saalitreeningutel vaid soojendused kaasa teinud ja siis eraldi harjutanud. Ma ikkagi väga loodan, et Veideman saab end mängukorda. Viimase nädalaga on käsi läinud palju paremaks. Ta jäi koju, et magnetravi lõpuni saada ja tuleval teisipäeval trennis rivis olla. Ja siis tuleb kaasa teha juba täismahus."

Toomas Raadiku hüppeliigese vigastus jätab ta tõenäoliselt samuti koondise lõplikust valikust välja.

Mida ootab peatreener kahelt esimeselt kontrollmängult?

"Meil on kaheksa saalitreeningute päeva seljataga. Mõned üksikud asjad on veel läbi käimata, aga laias laastus oleme saanud kõik olulisema läbi võtta. Kas just piisav arv kordi, aga midagi rohkem, midagi vähem. Mängud peavad näitama, kas ja kuidas need asjad toimivad. Üks asi on treeningul, kus kõik on mängijatel nii kaitses kui rünnakul ette teada, aga mängudes tekivad momendid, mida ette ei tea. Eks nüüd kontrollmängudega algab vigade parandus. See on vast kõige olulisem, et need momendid mängudes üle katsetada, kontrollida."

"Meil on mõned uued liikumised. Kaitses on küll vanad asjad, aga mõned nooremad mängijad peavad nende nõudmistega kohanema. Eks klubide juures tehakse ka neid asju, aga siin on vähe teine kooslus ning kõik peavad teineteist mõistma. Selge see, et osadele meestele on kontrollmängud tähtsamad, just mängulises plaanis. Mõnel on vaja rohkem tõestada kui teisel."