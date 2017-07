Tiit Sokk peale mängu Šveitsiga: pingutust oli meil rünnakul palju, aga kõik asjad ei läinud nii nagu me tahtsime

Eesti meeste korvpallikoondis kohtus täna õhtul oma viimase kontrollkohtumises enne MM-eelvalikturniiri Šveitsi koondisega.

Kuigi võis tunduda, et kõik läks Eesti jaoks plaanipäraselt, siis nii see peatreener Tiit Soku sõnul ei olnud. "Kontrollmäng on kontrollmäng... Oli head ja oli ka puudujääke meie mängus. Vastane ei olnud mänguklassilt küll kõige kõrgem, aga võitles vihaselt ning oli seeläbi üsna ebamugav. Pingutasid kõvasti ja lõpuni."

"Šveits püüdis meid igasuguste vahenditeg takistada ja segadusse ajada. Ses mõttes jälle hea kogemus, et rumal oleks arvata, et Makedoonia kodus ei püüa meid kõiksugu vahenditega rivist välja lüüa," kinnitas Sokk, et tänane vastane oli hea valik ettevalmistuseks.

Peatreener kinnitas, et kõik, kes mängule kaasa võeti lahkuvad ka sealt tervelt.

Sokule pakkus nalja ka kohtumise organisatoorne pool: "Pole vahet, et siin see mängu läbiviimine oli nagu ta oli. Kohtunikud andsid ka oma parima, vahet pole, mis kostüümis."