Tiit Sokk mängust Indoneesiaga: saime katsetada asju, mida me ei soovinud vastastele skautingusse anda

Eesti meeste korvpallikoondis alistas Saku suurhallis peetud treeningmängus kauged külalised Indoneesiast 119:62. Tulemusel otsest tähtsust polnud, koondis vajas teatud asjade katsetamiseks lihtsalt mängupartnerit. Mäng toimus kinniste uste taga, et keegi videomaterjali üles võtta ei saaks.

"Meil on uued audid ja spetsiaalsed liikumised, mida esimese hooga ei tahaks vastastele skautingusse anda. Katsusime neid asju siin võimalikult palju läbi teha. Ega muud otsest eesmärki tänasel mängul polnudki," sõnas koondise peatreener Tiit Sokk viis veerandaega kestnud treeningkohtumise kohta.

"Saime teatud asju proovida ka maa-ala vastu, mis oli iseenesest hea," lisas Sokk, kes mängitas meeskonda viisikute kaupa. "Need olid täiesti juhuslikult kokku pandud viisikud. See oli vajalik selleks, et paremini kontrollida meestele jagunevat mänguaega."

Homme lahkub koondis 12-mehega Itaaliasse kontrollmängule Šveitsiga. Maha jääb Timo Eichfuss, kes aga koondise juures püsib jätkuvalt. "Timo ei kao kuhugi, ta jääb meiega töösse lõpuni," kinnitas Sokk. Küll on tööst kõrvale jäänud Toomas Raadik ja Tanel Kurbas, kes vigastustest piisavalt kiirelt ikkagi ei taastunud.