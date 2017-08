Tiit Sokk enne MM-i eelvalikturniiri esimest mängu: Makedoonia koondises nõrka kohta väga pole

Eesti meeste korvpallikoondis suundus täna Makedoonia pealinna Skopjesse, kus homme tehakse algust 2019. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja kvalifikatsioonimängudega.

Eesti koondise peatreener Tiit Sokk ja abitreener Alar Varrak peavad vaatamata Kosovo üllatusvõidule Makedoonia üle (72:68) kvaliteedilt ikkagi kõvemaks 2011. aasta Euroopa meistrivõistluste poolfinalisti.

"Makedoonia on kvaliteedilt parem, aga duhhilt oli alagrupi esimeses kohtumises kindlasti üle Kosovo. Ja nende liider Dardan Berisha pani üsna uskumatu mängu," sõnas Sokk meie alagrupikaaslaste omavahelise heitluse kohta. Berisha mängis 37 minutit, viskas 28 punkti, visked väljakult 11/20.

"Kosovo võttis emotsiooni pealt esimese mängu ära, mis kinnitab, et Euroopas nõrku vastaseid enam ei ole. Võib-olla Makedoonia läks selle mõttega mängule, et asi tuleb kergemalt ära, aga kujunes sootuks vastupidi," andis Sokk mõista, et kellegi alahindamine võib valusalt kätte maksta.

Kas Eesti koondise treenerite tandem tuvastas Makedoonia mängus ka mõne nõrga koha? "Ega ei ole väga," sõnas Sokk mõtlikult. "Kosovo vastu jäid Makedoonia mängijad alguses liiga passiivseks, ooteseisundile. Asjad ei sujunud, tekkis närvilisus, tehnilised ja ebasportlikud vead venitasid ühtäkki vahe suureks. Teisel poolajal hakkasid nende liidrid Jordan Theodore ja Vojdan Stojanovski asja vedama. Eks nad nendele kahele suuresti loodavadki, pluss korvialune poiss ka ja paar viskajat. Kaks meest hoiavad teravust, teised lihtsalt viskavad, kui palli antakse," analüüsis Sokk.

Varrak lisas: "Makedoonial on Euroopa tippu kuuluv mängujuht. Väga hea number kaks, kes mängis Hispaanias Sevillas, nüüd läks Türgi kõrgliigasse. Korvi all pikk ja väljas paar shooterit. Tulemus on ikkagi üllatav, et nad Kosovole kaotasid. Kipun arvama, et kui Kosovo ja Makedoonia järgmise kohtumise peavad, siis tuleb pakk. Mul sisetunne ütleb nii."

Mida Makedoonia kardetud mängujuhiga homme teha annab? "Eks me üritame tema mänguindu kärpida, aga karta on, et ta teeb omad ikka ära. Pigem võib-olla vaadata, et teised tema kõrval väga hulluks ei lähe," kalkuleeris Sokk.

"Theodore ei ole kade mees. Ta jagab palli hästi. Kosovo mängus panid shooterid oma visked lihtsalt mööda. Lõpuks tegi ameeriklane ise 22 punkti ära, korvisööte kogunes kuus. Tal on kõvasti klassi. Ega teda asjata suvel suure raha eest Euroliiga meeskonda palgatud," nägi Varrak Makedoonia passiga ameeriklases potentsiaalset peavalu tekitajat.

Makedoonia ja Eesti kohtumine algab laupäeval kell 21.30, Delfi TV ja TV6 vahendavad mängu otseülekandes.