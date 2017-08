TÄNA DELFI TV-s | MM-valikturniirile pääsme kindlustanud Eesti korvpallikoondis kohtub võõrsil Kosovoga

Varasemalt alagrupi esikoha kindlustanud Eesti korvpallikoondis kohtub MMi eelkvalifikatsioonimängus Kosovoga. 21.15 algavast matšist näitab otsepilti ka Delfi TV.

Eesti võitis kodus peetud mängus Kosovot paar nädalat tagasi 76:50.

"Sellises olukorras on kindlasti meeldivam reisile minna kui mõnes muus situatsioonis. Pingeid pole - hea minna kohe lennukisse - , aga see ei tähenda, et me ei läheks mängima. Anname endast parima ja proovime lahingu anda," ütles koondise peatreener Alar Varrak enne äralendu.

Eesti kindlustas C-alagrupis esikoha sel kolmapäeval peetud kodumängus Makedoonia vastu, kui võideti 74:65.

Seis C-alagrupis:

Delfi on Kosovos ka kohapeal ning toob mängu lugejateni otseblogi vahendusel.